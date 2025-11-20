Принц Джордж започва "кралска революция", на която Чарлз, Уилям и Кейт Мидълтън се надяваха

Важно решение на принц Уилям и Кейт Мидълтън относно най-големия им син, принц Джордж, сигнализира, че тиха кралска революция е в ход, която оформя бъдещето на монархията с по-голям фокус върху близостта и ангажираността на обществото. Принц Джордж присъства на Фестивала на паметта този месец заедно с крал Чарлз III и Кейт Мидълтън, докато принц Уилям беше на официално посещение в Бразилия, което даде на Джордж рядка възможност да се появи сам на високопрофилно кралско събитие.

Снимка: Getty Images

Кралският автор Робърт Джобсън отбелязва, че присъствието на Джордж отразява внимателната подготовка за бъдещите му отговорности, което предполага, че монархията навлиза в нова ера, фокусирана върху човешките връзки, а не върху строгите церемониални традиции.

Фестивалът на паметта почете военния персонал от миналото и настоящето. Присъствието на Джордж беше символично и демонстрира намерението на кралското семейство да въведе наследника постепенно в публичните задължения и да му позволи да наблюдава отблизо етикета и отговорността. "Междувременно Джордж наблюдава", пише Джобсън за "Hello!" "Публичните му изяви са малко, но обмислени – паж на честта при коронацията, а сега и уверено присъствие на фестивала. Той учи, като наблюдава: уважение, търпение, самообладание. Това е тихата кралска революция. По-малка монархия, но с по-голяма цел. По-малко дистанцирана, по-човечна. Актуалността и близостта поддържат короната.", добавя той.

Снимка: Getty Images

Крал Чарлз III остава моралната опора на кралското семейство. Въпреки последните здравословни проблеми, неговите напътствия са гарантирали, че Уилям и Кейт са подготвени да управляват с отговорност и състрадание, като подготвят Джордж за задълженията и очакванията на бъдещото кралство.

Включването на Джордж в церемониални събития отразява целенасочена стратегия да го въведе в публичния живот, като същевременно поддържа умерена експозиция, което му позволява да се учи от по-възрастните членове на кралското семейство и да развива уменията, необходими за лидерството, без да бъде подложен на прекалено голямо внимание.

Снимка: Getty Images

Подходът на кралското семейство балансира традицията с модерността, като позволява на Джордж да участва в публични церемонии, докато развива самообладание, дипломатичност и разбиране за националните отговорности под внимателното ръководство на родителите си и по-старшите членове на кралското семейство.

Наблюдателите отбелязват, че поведението на Джордж на събитията демонстрира зрялост, надхвърляща възрастта му, като уважението и самообладанието му сигнализират готовност да се справи с натиска на монархията. Това ранно излагане на публичност гарантира, че той е подготвен постепенно за лидерски роли.

Може ли принц Джордж да стане крал като дете?

Снимка: Getty Images

Ако непредвидени обстоятелства го наложат, Джордж може да се възкачи на трона като непълнолетен, макар че ще бъдат въведени регентски разпоредби, като едно лице ще бъде номинирано да управлява от негово име, докато той навърши пълнолетие.

Не е ясно кой ще бъде този човек, но потенциални кандидати биха могли да бъдат Кейт Мидълтън, принц Хари или 61-годишният принц Едуард, който е настоящият херцог на Йорк.

Снимка: Getty Images

Въпреки това, с крал Чарлз все още на трона и принц Уилям в разцвета на силите си на 43 години, такъв сценарий е малко вероятен без голяма семейна трагедия. В противен случай, въз основа на настоящата продължителност на живота на мъжете в Обединеното кралство от около 81 години и ако приемем, че Уилям ще управлява в продължение на 25-30 години, Джордж би могъл да се възкачи на трона в средата на 50-те години на 21-ви век или по-късно.

Въпреки това, членовете на кралското семейство обикновено живеят по-дълго. Кралица Елизабет и принц Филип (баба и дядо на Джордж) са живели съответно до 96 и 99 години, а крал Чарлз вече е на 77 години, но е на трона едва от три години, припомня "Marca".