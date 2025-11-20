Радостна новина на "Анфийлд", която може да сложи край на мъките за Ливърпул

Английският гранд Ливърпул получи радостна новина, след като стана ясно, че титулярният страж на тима Алисон Бекер отново тренира с тима. Бразилецът е един от най-добрите вратари в света и ключова фигура в състава на Арне Слот, а неговото отсъствие е една от причините за по-слабото представяне на отбора от началото на сезона. Изглежда обаче, че Алисон е много близо до завръщане, което може да сложи и край на мъките за "червените".

Алисон пропусна последните осем мача на Ливърпул заради контузия - период, в който мърсисайдци бяха в криза. Той бе заменен от Гиорги Мамардашвили, който не бе докрай убедителен във всеки мач, като не вдъхваше нужната увереност на защитниците пред него. Усещаше, че липсва достатъчно добра комуникация между Мамардашвили и бранителите на Ливърпул, като комбинациите между тях също не бяха на нужното ниво.

Именно с Мамардашвили на вратата Ливърпул допусна четири от петте загуби в първенството. Сега Алисон може да донесе нужния импулс на "червените" преди най-натоварения период от сезона - мачовете около Коледа и през януари. След 11 мача Ливърпул заема осмо място във Висшата лига с 18 точки, като изостава на 6 пункта от лидера Арсенал. Преди да се контузи Алисон, "червените" бяха лидери в класирането.

