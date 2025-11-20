Швеция изнесе "срамни" данни: Стойността на вноса от Русия надвишава сериозно помощта на ЕС за Украйна

Вносът на Европейския съюз от Русия надвишава като стойност помощта на блока за Украйна в периода от началото на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Това заяви шведският външен министър Мария Малмер Стенергард и показа графика с числа. Тя се яви пред медиите преди заседанието на Съвета на Европейския съюз на 20 ноември и представи таблица, отразяваща размера на помощта, отпусната на Украйна, и продуктите, внесени от Русия.

ЕС е дал на Украйна 187 млрд. евро, а е внесъл нефт и газ от Русия за 201 млрд.

Според нея от началото на пълномащабната руска агресия ЕС е отпуснал 187 милиарда евро помощ за Украйна. В същия период обаче вносът на руски нефт и газ в ЕС възлиза на 201 милиарда евро. Заедно с другите внасяни продукти числото набъбва на 311 милиарда евро, т.е. разликата е 124 млрд. евро между вноса от Москва и дадената на Киев помощ.

"Това е просто срамно. Сега всички говорят за мирни преговори, но разумни мирни преговори няма да бъдат възможни без увеличаване на подкрепата ни за Украйна и оказване на натиск върху Русия. Много добра инициатива е да се използват замразените активи в полза на Украйна", заяви Стенергард по една от най-деликатните теми в блока: ЕК обяви кога вижда края на войната на Путин, търси пари от държавите членки за армията и бюджета на Украйна.

Sweden’s foreign minister says EU imports from Russia have exceeded support for Ukraine by 124 billion euros since the full scale invasion. Europe gave Ukraine 187 billion, but imported Russian oil, gas and other goods worth 311 billion. She calls it a disgrace and says there can… pic.twitter.com/N35PY7NjQb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2025

Данните, изнесени от Стокхолм, повдигат въпроси относно двойствеността на подхода на ЕС. Излиза така, че съюзниците на Украйна подхранват способността на Русия да продължи агресивната си война. Междувременно евролидери като унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия министър-председател Роберт Фицо продължават да са пречка пред всякакви помощи за Киев.

"Истината е, че подкрепата на ЕС за Украйна не е достатъчно голяма, а подкрепата ни за Русия е прекалено голяма", заяви шведският първи дипломат пред репортерите.

Междувременно Полша обеща да се включи в инициативата PURL за Украйна с вноска от 100 милиона щатски долара. С този инструмент държавите от НАТО купуват оръжия от САЩ и след това ги прехвърлят на Киев.

