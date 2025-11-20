В памет на Робърт Уилсън: Играят "Бурята" на 25 ноември в Народния театър

Народният театър се присъединява към световните инициативи в памет на легендарния режисьор Робърт Уилсън, като посвещава спектакъла „Бурята“ на 25 ноември на неговия живот и творчество. Така София става част от международната линия Robert Wilson Memorials – поредица от събития в Ню Йорк, Париж, Берлин и Милано, които отбелязват огромното му влияние върху сценичните изкуства.

В последните седмици от живота си Уилсън сам очертава идеята за серия международни мемориали в градовете, определили неговия творчески път и този жест днес обединява световната театрална общност.

На 25 ноември публиката в Народния театър ще може да види и специална изложба във фоайето, включваща фотографии от спектакъла и писма от Уилсън до българските актьори. След финалния поклон трупата и зрителите ще почетат неговата памет с минута мълчание.

В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

Следващото представление е на 31 декември, когато публиката и актьорите от Народния театър ще изпратят 2025 г. с още един поклон пред паметта на Робърт Уилсън.

Снимка: Антон Марков

Повече за Робърт Уилсън

Робърт Уилсън напусна този свят на 31 юли 2025 г., завещавайки вдъхновяващо творческо наследство, което е уникално за съвременната сцена. Според New York Times той е една от най-влиятелните личности в света на експерименталния театър, изследовател на сценичното време и пространство. Неговият хипнотичен сценичен език – съчетание от движение, светлина, музика и силно визуални образи – промени начина, по който възприемаме театралния образ.

