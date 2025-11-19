"И това ще мине" - всички коледни кошмари на едно място: Красимира Хаджииванова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджииванова и Оля Малинова събират всички коледни кошмари и истерии в новия Stand Up Comedy Special „И това ще мине“. Премиерата ще бъде точно преди празниците – на 22 декември в Театър Artvent.

Най-смешното коледно шоу ще помогне на публиката да забрави всичките си паник атаки, коледни истерии и страхове около предстоящите семейни вечери - поне за кратко. Иде знаменателна Коледа - последната с българския лев.

Красимира ще отбележи този исторически момент с национален обзор и тържествено изпращане на валутата, както и с големия въпрос: Каква пара ще слагаме в питката - европейска или старостилна? Оля ще разкаже какво е да си неуспяла майка, а неуспялата майка личи най-вече на Коледа.

Тя нито може да вие сарми (и дори не знае, че се пише с „а“, а не с „ъ“), не умее да яде ошав и обикновено детето се надява на бургер, увит в гирлянда. Елисавета ще признае патологичната си любов към Коледа. Тя защитава правото хората да вярват в Дядо Коледа до сватбата си, зарива къщата с лампички и пее Марая Кери още от октомври.

"Идеята се роди от това, че "всяко чудо е за три дни" и както историята и животът нееднократно са показвали - всичко минава. Базирали сме се на това, което преживяваме всички ние - по действителни случаи", сподели Красимира Хаджииванова в предаването "Студио Actualno".

Макар трите дами да нямат актьорско образование, те смело се впускат в приключението на стендъпа, залагайки на автентичността, смелостта и шансът да бъдеш чут.

"Публиката ни даде шанс от самото начало, но ние никога не сме тръгвали със заявката, че това е актьорско изпълнение. Не се занимаваме с високо актьорско майсторство, просто искаме нещо да кажем. Това съм си аз и бих могла да кажа същото нещо, което бих казала на сцената и на улицата. Разбира се, имало е критика, но тя ни е помогнала да се развием", разказа Хаджииванова.

