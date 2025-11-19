Войната в Украйна:

Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Ще издържат ли? Говори Димитър Петров (ВИДЕО)

19 ноември 2025, 15:00 часа 168 прочитания 0 коментара

Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Партия „Консервативно Обединение на Десницата“ (КОД) внесе жалба в Административния съд – София град, с която иска съда да постанови предварително спиране на действието и последваща отмяна на решението на Столичния общински съвет (СОС), с което се увеличават цените на платеното паркиране и се разширява обхватът на синята и зелената зони. Ако зависи от нас, решението е окончателно и няма връщане назад. Това каза в предаването Студио Actualno общинския съветник от ПП-ДБ Димитър Петров. Той каза, че буквално 20 минути преди да врезе в студиото, е узнал, че КОД, които имат общински съветници в групата на “Синя София“, са атакували решението на СОС в съда:

Още: Омбудсманът поиска оттегляне на решението за по-скъпи и широки зони за паркиране

“Мисля, че “КОД – Синя София“ подадоха жалба, или поне излезе новина буквално преди 20 минути, че са подали жалба в Административен съд.

Но ние знаехме, че това нещо ще се жали. Няма как да не се жали, защото засяга голяма част от гражданите на София и със сигурност има такива, които не са доволни от него.“

Не може да има паркинг за всяка кола

Димитър Петров коментира и най-големия упрек към СОС – че са вдигнали цените и разширили зоните, без да има никакво подобрение на инфраструктурата:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ресторантьори ще съдят Столична община заради новите цени на зоните за паркиране

Снимка Фейсбук/ Цвета Николаева, кмет на район “Красно село“

“Това е упрек, който е напълно валиден, но той трябва да е към предходната администрация на Столична община, защото тя е тази, която обещаваше, че ще направи за всяка кола да има паркомясто едва ли не в София.

А това не е възможно. София няма за цел да построи паркинги за всяка една кола, защото паркингите, които трябва да се построят само за новорегистрираните автомобили за една година, струват 5 милиарда лева.

Бюджетът на София е около 3 милиарда лева. От тези 3 милиарда лева, свободните средства на година са около 200 милиона. Т. е. ние чисто математически теоретично не можем да го направим за всяка една кола.

Още: Новият модел за развитие на София: Паркирането поскъпва, но носи 35 млн. лв. за кварталите

Пък и не смятам, че е нужно, защото тези средства могат да се инвестират в това да се разширят още повече метролиниите в София. Защото София има една от най-добрите метромрежи в Европа на база големина на град и наличие на метростанции.“

Къде ще отидат средствата от повишените такси, как ще се разпределят, ще отнеме ли общината някои от над 1000 паркоместа, заети от институции в центъра,

Още: Сблъсък за паркирането в София: КЗП иска обяснение от Терзиев за по-високите цени

а също така и каква идея даде Aktualno.com на СОС по отношение на облекчаване на паркирането за хора с ТЕЛК, ще научите от видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Синя зона СОС зелена зона платено паркиране Студио Actualno
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес