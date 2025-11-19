Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Ще издържат ли? Говори Димитър Петров (ВИДЕО)

Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Партия „Консервативно Обединение на Десницата“ (КОД) внесе жалба в Административния съд – София град, с която иска съда да постанови предварително спиране на действието и последваща отмяна на решението на Столичния общински съвет (СОС), с което се увеличават цените на платеното паркиране и се разширява обхватът на синята и зелената зони. Ако зависи от нас, решението е окончателно и няма връщане назад. Това каза в предаването Студио Actualno общинския съветник от ПП-ДБ Димитър Петров. Той каза, че буквално 20 минути преди да врезе в студиото, е узнал, че КОД, които имат общински съветници в групата на “Синя София“, са атакували решението на СОС в съда:

“Мисля, че “КОД – Синя София“ подадоха жалба, или поне излезе новина буквално преди 20 минути, че са подали жалба в Административен съд.

Но ние знаехме, че това нещо ще се жали. Няма как да не се жали, защото засяга голяма част от гражданите на София и със сигурност има такива, които не са доволни от него.“

Не може да има паркинг за всяка кола

Димитър Петров коментира и най-големия упрек към СОС – че са вдигнали цените и разширили зоните, без да има никакво подобрение на инфраструктурата:

“Това е упрек, който е напълно валиден, но той трябва да е към предходната администрация на Столична община, защото тя е тази, която обещаваше, че ще направи за всяка кола да има паркомясто едва ли не в София.

А това не е възможно. София няма за цел да построи паркинги за всяка една кола, защото паркингите, които трябва да се построят само за новорегистрираните автомобили за една година, струват 5 милиарда лева.

Бюджетът на София е около 3 милиарда лева. От тези 3 милиарда лева, свободните средства на година са около 200 милиона. Т. е. ние чисто математически теоретично не можем да го направим за всяка една кола.

Пък и не смятам, че е нужно, защото тези средства могат да се инвестират в това да се разширят още повече метролиниите в София. Защото София има една от най-добрите метромрежи в Европа на база големина на град и наличие на метростанции.“

Къде ще отидат средствата от повишените такси, как ще се разпределят, ще отнеме ли общината някои от над 1000 паркоместа, заети от институции в центъра,

а също така и каква идея даде Aktualno.com на СОС по отношение на облекчаване на паркирането за хора с ТЕЛК, ще научите от видеоматериала.