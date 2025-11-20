Съотборник на Мбапе го "жегна": Кристиано има по-силен манталитет

Стражът на Реал Мадрид Тибо Куртоа "жегна" съотборника си Килиан Мбапе, заявявайки че французинът все още няма онзи манталитет на победител, който притежава бившата звезда на "белия балет" Кристиано Роналдо. Белгийският национал не успя да се засече с Роналдо на "Сантяго Бернабеу", но въпреки това наблюденията му са, че португалският футболист все още има по-голям манталитет на победител от този на Мбапе.

Кристиано все още има по-силен манталитет на победител от Мбапе

"Мбапе и Кристиано - кой е по-добрият лидер и как се различават? Не играх с Роналдо, защото лятото, в което пристигнах в Реал Мадрид, той премина в Ювентус. Двамата са различни, но Кристиано все още има малко по-силен манталитет на победител в сравнение с Килиан."

"Сега той наистина промени посоката и води отбора. Ясно е, че е лидер и това ще става все по-очевидно с всеки мач", каза Куртоа, цитиран от Кадена КОПЕ. През този сезон Килиан има 18 гола в 16 мача, като започва да се утвърждава като лидер на отбора. Именно с головете на Мбапе Реал оглавява и класирането в Ла Лига, но равенство в последния кръг позволи на Барселона да се доближи на 3 пункта.

