Спорт:

"Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (ВИДЕО)

20 ноември 2025, 19:50 часа 705 прочитания 0 коментара
"Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната" организира протести в защита на кмета Благомир Коцев в София, Пловдив и Варна. Недоволството преминава под мотото "Свобода за политическите затворници". Организаторите на протеста не са съгласни със задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и продължаващия съдебен процес срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Според протестиращите, проточващите се съдебни процеси са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. По време на протеста заради нарастващият протест се наложи да бъде спряно движението по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков". Протестът е подкрепен и от депутати от "Демократична България" - коалиционният партньор на " Продължаваме промяната.

"Има смисъл да сме тук. В продължение на пет месеца тези хора са в затвора и системата се опитва да ги смачка. Опитали са да ги вкарат в малки стаи с престъпници, държали са ги до вчера на 11 градуса температура, в карцер. Представяте ли си в този ужас, те си пускат телевизора и виждат вас - пълен площад с хора, които казват "Не, няма да ви забравим". Да, ние сме с вас, ето затова си заслужава", заяви пред събралите се Кирил Петков. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
протест Кирил Петков Благомир Коцев Никола Барбутов
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес