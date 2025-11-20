Новина за човешкото безсмъртие зарадва Путин в ефир. Възрастта обаче все повече му личи (ВИДЕО)

На 20 ноември 2025 г. на публична дискусия по време на конференцията "Пътешествие в света на изкуствения интелект" Владимир Путин отново заговори за удължаване на човешкия живот до 150 години. Поводът 73-годишният диктатор да зачекне любимата си в последно време тема бе въпрос на модератора на дискусията Герман Греф (президент на Управителния съвет на Спестовната банка на Русия), който спомена една известна прогноза на американския футуролог Реймънд Курцвайл. Курцвайл смята, че около 2030-2035 г., т.е. само след около 5-10 години, учените вероятно вече ще са намерили ефективен начин да удължат човешкия живот в тези граници.

Путин видимо се оживи и започна да развива идеята за очакващото ни безсмъртие

Всъщност въпросът на Греф във връзка с тази прогноза бе отправен към китайския писател фантаст Чен Циуфан, който бе поканен да говори като гост на форума. Но при споменаването на темата за безсмъртието, седящият на сцената Путин не можа да скрие ентусиазма си, видимо се оживи, взе думата и дълго говори за технологичния прогрес, който "вече ни позволява да се надяваме на много дълъг, активен живот", преди все пак да бъде дадена възможност на Циуфан да отговори.

Изказването на Путин може да проследите на ВИДЕОТО по-долу след 56:00 мин.

Очевидно Путин наистина разчита на развитие в тази научна област, от което той лично смята да се възползва. Неслучаен бе разговорът между него и Си Дзинпин на военния парад в Пекин тази година, когато забравен включен микрофон записа как двамата обсъждат човешкото безсмъртие. Тогава думите на Путин бяха: "Човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живеете, толкова по-млади ставате и дори можете да постигнете безсмъртие." По-късно записът бе изтрит по молба на китайската страна.

"Подмладяващите ягоди"

Малко след завръщането си от Китай, в началото на септември, Путин отново показа колко е запленен от тази идея. Той посети лабораторията по експериментални биотехнологии към Технологичния университет "Сириус", който се намира в Сочи. Там му бяха показани "подмладяващи ягоди".

"Ягодите, които виждате тук, са обработени, като съдържат 12 пъти повече кверцетин. Това е полезно вещество – флавоноид с антиоксидантни свойства. Така че резултатът е подмладяваща ягода", му разказа тогава председателят на Академичния съвет на университета Роман Иванов.

Путин разглежда "подмладяващите ягоди". Снимки: kremlin.ru

Припомняме, че Путин форсира развитието на различни програми в Русия, финансирани от държавния бюджет, които имат за цел борба със стареенето. С тези програми са натоварени доверени хора на Путин като Михаил Ковалчук, негов близък приятел и ръководител на Научноизследователския институт "Курчатов", както и по-голямата дъщеря на Путин Мария Воронцова, ендокринолог по образование, която е ангажирана с ръководството на проекти, свързани с клетъчното стареене и невродегенеративните заболявания.

Въпреки надеждите, които лелее Путин обаче да се пребори със старостта, възрастта му вече си казва своето, отбеляза наскоро руският опозиционен проект "Агентство". Повтарящи се фрази, запъване, лапсуси - всичко това вече може да се види особено при участия на Путин на живо по време на различни събития.

Освен това въпреки напредването на науката медиците остават скептични относно технологиите, способни да спрат стареенето. И не пропускат да предупредят, че трансплантацията на органи не може да направи хората безсмъртни.

