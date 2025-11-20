Бивш министър: Новият план за мир би подкопал сигурността в Европа за години напред

Като опасен прецедент, който третира Украйна като загубила войната, определи плана на САЩ за мир бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. „Това е подход към държава победена – ограничаване на армията, отказ от територии, зависимост от друга страна. Приемането му би подкопало сигурността в Европа за години напред“, обясни той пред bTV.

По думите му Европа няма да признае юридически руските претенции, а войната започва през 2014 г. с анексирането на Крим. Тагарев изтъкна, че Европа разполага с достатъчен икономически капацитет да продължи подкрепата за Киев, дори ако САЩ ограничат своята.

Какво съдържа предполагаемият „мирен план“?

По данни на американски медии предложението включва 28 точки, като засега публични са едва няколко.

Сред тях:

Признаване на Крим, Луганск и Донецк области за руски.

Замразяване на фронтовата линия в Запорожие и Херсон като де факто граница.

Отказ на Киев от членство в НАТО.

Ограничаване числеността на украинската армия.

Забрана за далекобойни ракети.

Информацията предизвика тревоги в Европа, тъй като в процеса не се споменава участие на ЕС, нито се отчита позицията на Киев.

