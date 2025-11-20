Европейският съюз се готви да изпрати допълнителни 100 милиарда евро европейски средства на Украйна, тъкмо когато „се оказа, че в нея действат военна мафия и корумпирана държавна власт“. Това заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто. Случващото се в Брюксел е „лудост“ и то меко казано, добави той, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Говорейки пред журналисти преди днешното заседание на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, Петер Сиярто заяви, че „думата „лудост“ е меко описание на случващото се в Брюксел“. „Ако Брюксел беше нормален, щеше да прекрати незабавно изпращането на средства за корумпирания режим“, допълни той. Унгария използва корупционния скандал в Украйна - иска ЕС да спре парите за Киев

„Въпреки това председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро изпрати писмо до страните членки за изпращането на допълнителни 100 млрд. евро на воюващата страна“, заяви министърът. „Ако искахме да създадем усещане, че приемаме корупцията сериозно, председателката на ЕК не биваше да изпраща подобно писмо“, заяви той.

Сиярто заяви, че ще постави въпроса по време на заседанието и допълни, че „отказът дори да се обсъди ситуацията казва всичко, което трябва да знаем за състоянието на демокрацията в Брюксел“.

На въпрос относно спешния механизъм, предложен от ЕК, който ще позволи на военни конвои да преминават през страните членки без изричното им разрешение, Сиярто заяви, че „е напълно ясно, че политиците в Брюксел и в Западна Европа работят по проточването на войната“.

„Това е шокиращо и извънредно опасно. Всички предложения за нови доставки на въоръжение и средства или такива, които биха спомогнали доставките, са провоенни и като такива – извънредно опасни“, заяви той. „Все още смятаме, че ЕС има само една работа – да подкрепи незабавно и безусловно мирните усилия на САЩ“, отбеляза външният министър.

„Брюкселското ръководство е под илюзии по отношение на войната. Бойните действия се водят близо четири години вече и Русия завладява все повече и повече територии. Санкциите не поставиха Русия на колене“, твърди Сиярто.

