Карлос Насар ще тренира с единствения щангист, който го е побеждавал два пъти в кариерата му

Феноменът на българските щанги Карлос Насар доминира при тежкоатлетите в своята категория от години, а в кариерата си само един опонент го е побеждавал два пъти. Това е италианецът Антонино Пицолато. Сега Насар разкри, че ще проведе съвместен тренировъчен лагер именно с Пицолато, с когото се конкурират от много години. В последно време италианецът имаше известни проблеми със закона и отстъпваше като резултати, но е доказвал, че може да бъде сериозен конкурент.

Насар ще прави лагери с Антонино Пицолато

Пицолато има проблеми със закона, но ги е решил. Той има тежка травма, ще правим легери с него, но не знам къде. Надявам се да се върне, защото само той ме е побеждавал два пъти. Само че аз бях на 16 и 17 тогава. Усмихнала му се е съдбата. Давитадзе го бих с голяма разлика на Европейското. В година след Олимпийски игри при смяна на категории още не са се нагласили конкурентите. Обикновено големите ми съперници са от Азия, Пицолато единствен от Европа ме притискаше", каза Насар пред Sportal.bg.

"Пицолато ме би в Москва, тогава беше много напечено. Треньорите не бяха сигурни в мен и ми написаха по-малко килограми, а той пък ги изненада с неговите резултати. Така се развиха нещата. Федерацията не можа да се пребори за квота, това пак е нейна работа да обяснят. Аз тогава бих Пицолато на изтласкване, а той стана трети в Токио", разказа още Насар, който тогава бе победен от Пицолато със само 1 кг.

