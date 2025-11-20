На колене, моля: Уникално ВИДЕО как американски войник пленява четирима руснаци

Уникално видео, заснето от камерата на шлема на американски войник от 63-та щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна, показва момент на пленяване на четирима руснаци. Случката се разиграва в Серебрянската гора в Северодонецки район в Луганска област, недалеч от окупираната Кременна, където действа украинската военна част.

Прави впечатление както много добрият украински език, който говори американецът, така и вежливият начин, по който се държи с пленниците, поне един от които има леко азиатски черти, което предполага, че по всяка вероятност е от някоя от руските републики.

"Покажи си ръцете, тук при мен, пидар ("пидор" на руски се превежда като "педер.ст"). Тук!"

"Ти ще живееш. Добре, добре, тук! Добре, не стрелям! Ела тук, при мен!", казва американецът, представен с името Брус в телеграм канала на украинската бригада.

След като първите двама пленници хвърлят оръжието, американецът им нарежда: "На колене, моля!", после им дава по цигара и ги пита имат ли запалка, отделно пита и единия дали е "300", т.е. дали е ранен.

След това влиза в укритието под дърветата, където се крият и останалите двама руснаци, и им нарежда: "Добре, покажи си ръцете. Няма да стрелям. Аз съм американец, не разбирам много добре руски."

