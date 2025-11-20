Националната библиотека се присъедини към европейския културен маршрут "Кирил и Методий“

Делегатите на генералната асамблея на международната асоциация „Европейски културен маршрут за св. Кирил и Методий“ приеха с пълно единодушие кандидатурата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за пълноправен член на Асоциацията. Заседанието се проведе на 19 ноември 2025 г. в областната управа на Южноморавския регион в град Бърно, Чехия.

Европейският културен маршрут „Кирил и Методий“ беше сертифициран през 2021 г. и днес е един от 48-те културни маршрута на Съвета на Европа, утвърждавайки значението на кирилометодиевската писмена, религиозна и културна традиция в история на Стария континент. Присъденият сертификат дава възможност тази традиция да се изследва и популяризира в различни аспекти – научни изследвания, образователни инициативи, културни събития, устойчиво развитие на местните общности, културен и поклоннически туризъм и др.

Към момента в Асоциацията членуват университети и изследователски центрове, музеи и туристически организации, общини и неправителствени организации от осем страни: България, Гърция, Италия, Полша, Република Северна Македония, Чехия, Словакия и Хърватия, а потенциалът за разширяване на маршрута е голям и следва да обхване общо 21 държави.

Останалите български участници в тази международна мрежа са:

• Кирило-Методиевският научен център при БАН от 2020 г.

• Археологическият музей „Велики Преслав“ от 2023 г.

• Софийският университет „Св. Климент Охридски“ от 2025 г.

• Българският културен институт в Братислава, Словакия от 2025 г.

• Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ от 2025 г.

• Фондация „Глаголитика“ от 2025 г.

Присъединяването на емблематична институция като Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще обогати значително образователния, изследователския и културния капацитет на Асоциацията, потвърждавайки ролята на България за съхранението и развитието на кирилометодиевската традиция през вековете. Националната библиотека съхранява писменото и документалното наследство на България, а нейната колекция от славянски ръкописи наброява около 1 500 ръкописа и фрагмента, датиращи от XI до XIX век.

След края на заседанието, делегатите посетиха историческия комплекс край с. Микулчице, Южна Моравия и разгледаха останките от ранносредновековни църкви, укрепления и некрополи от периода на Велика Моравия, както и паметната плоча, поставена от българските културни дружества в Чехия през 1982 г., и забележителния паметник на Светите братя, дело на българския скулптор Емил Венков, живял и творил в Словакия.

