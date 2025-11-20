България осъди остро руските атаки по мирни граждани в Украйна (ВИДЕО)

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в редовното заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе в Брюксел. Срещата започна с традиционната видеоконферентна връзка с украинския външен министър Андрий Сибиха, с когото първите дипломати на ЕС обсъдиха актуалната ситуация в Украйна и руската военна агресия. В последвалата дискусия се включи и специалният пратеник на ЕС по санкциите Дейвид О’Съливан, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Министрите разгледаха ангажиментите на ЕС към сигурността на Украйна - приноса към международните гаранции за сигурност, координацията с "Коалицията на желаещите", противодействието на руския „сенчест флот“, продължаването на всеобхватната подкрепа за Украйна, както и мерки за засилване на натиска върху Русия, включително чрез нов санкционен пакет. Дискусията обхвана още подкрепата за енергийната сигурност на Украйна, сътрудничеството със САЩ и подпомагането на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Руската федерация, става ясно още от прессъобщението.

„България остро осъжда руските атаки срещу енергийната инфраструктура и мирни граждани в Украйна“, подчерта министър Георгиев. Той акцентира върху необходимостта от продължаване на помощта за украинските въоръжени сили, включително чрез укрепване на мисиите на ЕС.

Припомняме, че последните масирани нападения на руски ракети и дронове засегнаха Западна Украйна, като най-голямата трагедия беше в град Тернопол - 26 жертви, сред които и три деца, плюс десетки ранени.

България и ЕС обсъдиха ситуацията в Ивицата Газа

Съветът обсъди и ролята на ЕС в прилагането на Всеобхватния мирен план на САЩ за прекратяване на конфликта в Газа. „Тясното партньорство между ЕС и САЩ, както и ангажирането на Израел, е ключово за бъдещата реконструкция на Ивицата Газа“, отбеляза българският външен министър.

Министрите постигнаха съгласие за укрепване на гражданските мисии на ЕС в региона с цел подпомагане на палестинските власти при изграждането на капацитет.

Снимка: МВнР

Войната в Африка също е тема: фокус върху Судан

Външните министри акцентираха и върху Африка - ситуацията в Сахел, по думите им, остава силно тревожна на фона на засилените ислямистки атаки, влошаващата се хуманитарна криза и растящите рискове за сигурността. В този контекст министрите обсъдиха адаптиране на подхода на ЕС към региона.

Външните министри разгледаха и ескалиращия конфликт в Судан, където през последните седмици сраженията се изостриха след превземането на Ел-Фашер от Силите за бърза подкрепа (RSF), придружено от тежки нарушения на правата на човека. RSF са паравоенна милиция, която се сражава срещу Суданските въоръжени сили в гражданската война. Името на България бе замесено в конфликта заради открити там български снаряди, според разследване на France24 по-рано тази година:

В рамките на заседанието Франция представи инициатива за създаване на нов санкционен режим на ЕС срещу организираната престъпност, който да обхваща и дейности, свързани с трафик на хора и наркотрафик, добавят от пресцентъра на МВнР.

