Принц Хари изпитва ужас от Меган Маркъл и разпад на брака

Според кралски експерти принц Хари, херцогът на Съсекс, е ужасен от мисълта, че бракът му с Меган Маркъл може да се разпадне. Въпреки пищния начин на живот на двойката в имението им в Монтесито на стойност 12 млн. паунда и оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г., източници твърдят, че 40-годишният принц е дълбоко разтревожен за бъдещето си с Меган.

В последния епизод на "The Sun's Royal Exclusive" кралският редактор Мат Уилкинсън, кралският репортер на News.com.au Бронте Кой и кралският биограф Хюго Викърс обсъдиха връзката на Хари и Меган. Викърс, който е писал много за кралските особи, изрази скептицизъм относно последните публични начинания на Меган, включително подкаста ѝ "Confessions of a Female Founder" и шоуто ѝ в Netflix "With Love, Meghan".

"Има други хора, които са много по-добри в това да ви кажат тези неща", казва Викърс, критикувайки нейните начинания. "Трудно е да се види накъде отива."

Принц Хари в ужас от Меган и разпадането на брака

Снимка: Getty Images

След това разговорът се прехвърля върху принц Хари, като Хюго разкрива убеждението си, че Хари е "вкаменен" както от загубата на Меган Маркъл, така и от разпадането на брака си. "Неприятно ми е да го кажа, но усещането ми е, че принц Хари се страхува от нея", отбелязва Викерс, като добавя, че макар Хари да е съучастник в много от публичните решения на двойката, често изглежда, че е "накаран да направи много неща".

Бронте Кой допълва това мнение, като предполага, че кралският статут на Хари го прави особено уязвим. "Ако тази връзка се разпадне по някаква причина, къде остава той? Трябва да си представим, че той се страхува от последствията."

Въпреки че има опасения относно личния живот на Хари, Викерс посочва, че връзката на Хари с баща му, крал Чарлз, може да даде искрица надежда. Кралят е "оставил вратата широко отворена" за помирение, въпреки че обтегнатите отношения между Хари и кралското семейство остават сложни. Продължаващото искане за извинение от страна на Хари обаче продължава да създава напрежение, което оставя бъдещето му с кралското семейство несигурно, пише "Marca".