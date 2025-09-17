Войната в Украйна:

Принц Хари никога нямаше да се ожени за Меган Маркъл, ако майка му беше жива

17 септември 2025, 09:08 часа 570 прочитания 0 коментара
Изборите в живота на принц Хари, по-специално брака му с Меган Маркъл, биха шокирали покойната му майка, принцеса Даяна, според бившия ѝ кралски иконом Пол Бърел. Бърел, който е работил за кралското семейство между 1976 и 1997 г., твърди, че бившата принцеса на Уелс би била "разочарована" от поведението на Хари напоследък и че херцогът на Съсекс "никога не би се оженил" за съпругата си, ако майка му все още беше жива. Разкритието идва, след като Бърел даде интервю за британския вестник "The Mirror" и след неотдавнашната среща на Хари с крал Чарлз III в Кларънс Хаус - първата им среща от 19 месеца насам, която имаше за цел да поправи разкъсаните кралски отношения след драматичното напускане през 2020 г.

Снимка: Getty Images

Въпреки жеста, Бърел подчерта, че Хари се е отклонил далеч от ценностите, които Даяна му е внушила, докато го е отглеждала до 12-годишна възраст, когато почина в Париж, Франция.

Последното желание на Даяна за Хари

"Би ли била Даяна разочарована от поведението на Хари през последните няколко години? Да, би била", обясни Бърел. "Той не е такъв, какъвто Даяна би си го представяла. Тя искаше Хари да подкрепя Уилям по пътя му към трона. Но Уилям сега е сам и се е примирил с това. За него брат му не е надежден." 

Прозрението на Бърел рисува ярка картина на принц, който, в неговите очи, се е отклонил от идеалите на майка си чрез брака си, но и чрез враждата си с баща си и брат си.

Разривът между херцога на Съсекс и по-големия принц Уилям се задълбичу през годините след 2020 г., влошен от скандалното интервю на Хари с Опра Уинфри заедно с Маркъл и решението да издаде книгата "Резервен".

Снимка: Getty Images

Тези действия, заедно с много други, са разгневили наследника на трона на крал Чарлз III, който според информациите се готви да изключи напълно по-малкия си брат от кралското семейство, когато се възкачи на трона. Това е особено важно, като се има предвид, че принц Хари изглежда иска извинение от семейството си за изгорените мостове през последните години, тъй като сега се стреми да подобри отношенията.

"Помислих си: "Чакай малко. Не те трябва да се извиняват", каза Бърел за Уилям и Чарлз. "А Хари. Хари трябва да коленичи и да се закълне във вярност както към брат си, така и към краля." 

Бърел разбира защо Хари напусна кралското семейство

Принц Хари се оттегли от кралските си задължения през 2020 г., посочвайки интензивния медиен интерес, липсата на личен живот и проблемите с психичното здраве като основни фактори, тъй като херцогът и Маркъл търсеха финансова независимост и контрол над личния си живот.

Снимка: Getty Images

Те смятаха, че това е ограничено от кралските протоколи и решението, често наричано "Мегзит", бе последвано от години на напрегнати отношения с пресата и институцията, както и от публична критика. Хари също изрази загриженост относно отношението към семейството му и желанието си да отгледа децата си извън натиска на кралския живот, като даде приоритет на благополучието пред традицията.

Това е нещо, което Бърел признава, че уважава и разбира, въпреки че смята, че 43-годишният мъж е подходил по напълно погрешен начин. "Всъщност аплодирам Хари за това, че иска свобода", каза Бърел. "Разбирам колко ограничаващо е кралското семейство. Но става въпрос за начина, по който го правиш. Просто не разбирам цялата тази раздразнителност и претенциозност. Това са нови неща, които са се появили в живота му. И не знам кой е посял тези семена, защото като дете те не са съществували.", казва още Бърел, цитиран от "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Принцеса Даяна принц Хари Меган Маркъл британско кралско семейство
