Белгия спешно с 50 млн. евро срещу дронове: Безопасното им сваляне над гъсто населената страна е невъзможно

Властите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противодействие на дронове, съобщиха местни медии. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната. Според министъра на отбраната Тео Франкен дроновете нарушители са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия". Той уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам. Става дума за шпионаж, обобщи Франкен.

Медиите цитират оценката на журналиста Гаетан Поуис, специалист в областта на отбраната, според когото зоната, в която най-често тези дни се забелязват дронове, е ключова за НАТО. Той пояснява, че там се съхранява атомно оръжие на САЩ, с което в случай на необходимост може да бъдат въоръжени белгийските изтребители.

Още: Военен министър от ЕС към Путин: Ракета към Брюксел? Ще изтрием Москва от лицето на Земята

Белгийският експерт по отбраната Роже Хузен пояснява, че за засичането и противодействието на дронове е необходимо допълнително оборудване, което едва сега започва да се осигурява за големите летища и някои военни бази. По неговите думи безопасното сваляне на дронове, особено над гъсто населена държава като Белгия, е почти невъзможно. Хузен изразява очакване скоро в Европа да бъдат изпратени дронове камикадзе за удари по възлова инфраструктура, като по негово мнение най-застрашени в това отношение са балтийските и скандинавските държави.

Още: Руски самолет е прехванат над Балтийско море, дронове прелетяха над военна база в Белгия