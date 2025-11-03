Харисън Форд за Тръмп: "В историята няма по-голям престъпник"

Харисън Форд е един от най-опитните американски актьори. Откакто за първи път застана пред камера, много обитатели на Белия дом са дошли и са си отишли. За него обаче Доналд Тръмп е човекът, с когото трябва да се внимава най-много, предвид последните му изявления пред вестник "The Guardian". Изпълнителят на роли като Хан Соло или Индиана Джоунс не се колебае да опише Тръмп като "невеж", "капризен" и "лъжлив" управник.

Основната загриженост на Харисън Форд по отношение на американския президент е начинът му на управление. "Той няма политика, а само капризи. Ужасен съм. Невежеството, арогантността, лъжите, вероломството. Той знае, че не е така, но е инструмент на статуквото и забогатява, докато светът отива по дяволите", казва той.

Снимка: Getty Images

Освен това той признава, че не познава "по-голям престъпник в историята". Друг аспект, който дразни актьора най-много, е позицията на Тръмп по отношение на вятърните паркове, които той описва като "измама". Форд счита, че това мнение не се основава на научни данни, а просто на отказ.

За Харисън това отношение е само "ясно изражение на невежество, арогантност и умишлено измама". Ето защо актьорът се оплаква, че "всичко, което сме казали за климатичните промени, се е сбъднало. Защо това не е достатъчно, за да тревожи хората и да промени поведението им? Заради стагнацията на статуквото".

"Той губи позиции, защото всичко, което казва, е лъжа. Убеден съм, че можем да смекчим климатичните промени, че можем да спечелим време, за да променим поведението си, да създадем нови технологии и да се фокусираме много повече", казва Форд за това, което трябва да правим като население, пише "Marca".