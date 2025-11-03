Войната в Украйна:

03 ноември 2025, 14:12 часа 243 прочитания 0 коментара
Без мобилни телефони в училищата от януари

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Аргументите

В средата на миналия месец образователният министър заяви, че има различни проучвания, които показват негативното въздействие върху мозъка на детето, върху развитието на интелигентността.

По думите му социалните мрежи имат силно пристрастяващ елемент. "Умишлено е заложено пристрастяващото съдържание. Това води до увреждане на префронталната част на мозъка, активира допаминов цикъл", обясни той.

"Разбира се, не можем да следим децата във всеки момент, още повече, че устройствата са персонални. Мобилните оператори могат да го ограничат – това вече е технически въпрос, на който не мога да отговоря честно казано", допълни той.

Според министъра, ако има доказателства, че нещо е вредно и води до пристрастяване, трябва да има разумни ограничения.

Виолета Иванова
