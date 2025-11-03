Съдените в Хърватия за военни престъпления: Ето какво са правили преди 30 години

Окръжната прокуратура в хърватския град Сплит е повдигнала обвинителен акт срещу двама мъже (родени през 1964 и 1965 г.), които имат двойно хърватско и сръбско гражданство, като те са обвинени за военни престъпления срещу цивилното население, съобщи хърватската медия "Индекс". Те са обвинени в престъпления, извършени през септември и декември 1991 г. във временно окупираните райони на Сиверич, Бадан и Дрниш, съобщи Окръжната прокуратура на Сплит.

Ето какво са правили

Според обвинителния акт - подсъдимите, като членове на „221-ва моторизирана бригада от 2-ри батальон на ЮНА“ по време на въоръжения конфликт между ЮНА и паравоенните формирования на т. нар. Република Сръбска Краина с хърватските въоръжени сили, са действали в противоречие с правилата на международното военно и хуманитарно право.

Те са обвинени в експулсиране на мнозинството граждани с хърватска националност и опожаряване на няколко къщи и други сгради, собственост на тяхна страна, причинявайки материални щети в големи размери, оценени на около 2,32 милиона евро.

Те не са на разположение на Хърватия

Тъй като двамата обвиняеми не са на разположение на хърватските органи на наказателното преследване, в обвинителния акт прокуратурата предложи те да бъдат съдени задочно, в съответствие със законовите разпоредби. Както съобщава Večernji list - това са Златко Иваз (61) и Джордже Мирчетич (60).