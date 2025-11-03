Войната в Украйна:

България е сред страните в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

03 ноември 2025, 14:41 часа 279 прочитания 0 коментара
България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. Рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и такива, хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.

През 2024 г. 11,8 на сто от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8,2 на сто. Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13,4 на сто), Испания (11,2 на сто) и Гърция (10,7 на сто).

По данни на Евростат, рискът от бедност при мъжете в България е бил 13,0 на сто, докато при жените – 10,4 на сто. Разликата между половете от 2,6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9,0 на сто) спрямо жените (7,3 на сто).

За сравнение, най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8 на сто), Чехия (3,6 на сто) и Белгия (4,3 на сто).

Показателят "риск от бедност при заетите“ включва лица, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чиито разполагаеми доходи са под 60 на сто от медианния за страната.

Пламен Иванов
