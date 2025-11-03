Естония предупреди: Намерихме 250-килограмова авиобомба на границата с Русия

Екипи от сапьори в Естония ще обезвредят днес авиационна бомба, открита вчера, 2 ноември, в гора близо до границата с Русия. Сигналът за голямото взривно устройство е подаден вчера в 08:30 ч. от местен жител, който се натъкнал на бомбата край село Аувере, граничещо с руската Ленинградска област. Отзовалите се служби за спешна помощ са установили, че става дума за 250-килограмова бомба на мястото, са го идентифицирали като 250-килограмова самолетна бомба, съобщи естонското издание ERR.

Планирано е боеприпасът да бъде унищожен на място, за да се сведат до минимум рисковете за населението и околната среда.

Пожарната и спасителна служба предупредиха местните жители за възможни силни експлозии и необичайни звуци по време на операцията.

Още: За първи път "малки зелени човечета" на границата на членка на НАТО: Какво значи това

Засега повече подробности за бомбата не се съобщават.

Пка вчера, 2 ноември, Министерството на външните работи на Естония съобщи в Х, че по граничната река Нарва е бил забелязан руски патрулен катер, който е плавал под знамето на ЧВК "Вагнер", която е призната за терористична организация).

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025

Още: Естония затвори пътен участък по границата с Русия заради "засилена активност" на руските граничари

Заглавна снимка: Архив