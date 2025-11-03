Естония предупреди: Намерихме 250-килограмова авиобомба на границата с Русия

Екипи от сапьори в Естония ще обезвредят днес авиационна бомба, открита вчера, 2 ноември, в гора близо до границата с Русия. Сигналът за голямото взривно устройство е подаден вчера в 08:30 ч. от местен жител, който се натъкнал на бомбата край село Аувере, граничещо с руската Ленинградска област. Отзовалите се служби за спешна помощ са установили, че става дума за 250-килограмова бомба на мястото, са го идентифицирали като 250-килограмова самолетна бомба, съобщи естонското издание ERR.
Планирано е боеприпасът да бъде унищожен на място, за да се сведат до минимум рисковете за населението и околната среда.
Пожарната и спасителна служба предупредиха местните жители за възможни силни експлозии и необичайни звуци по време на операцията.
Засега повече подробности за бомбата не се съобщават.
Пка вчера, 2 ноември, Министерството на външните работи на Естония съобщи в Х, че по граничната река Нарва е бил забелязан руски патрулен катер, който е плавал под знамето на ЧВК "Вагнер", която е призната за терористична организация).
