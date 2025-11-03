Войната в Украйна:

Инфлацията в Турция е най-ниска от четири години

03 ноември 2025, 14:20 часа 180 прочитания 0 коментара
Инфлацията в Турция е най-ниска от четири години

Турция отчита инфлация от 32,87 процента на годишна база през октомври според данни на Турския статистически институт, оповестени на сайта на институцията. Това е най-ниското ниво от близо четири години насам, предава БТА.

Спрямо септември инфлацията през октомври е 2,55 процента, а усреднената ѝ стойност през последните 12 месеца е 37,15 на сто, показват данните.

На годишна база най-голям скок има при разходите за образование (65,69 на сто) и жилищата (50,96 на сто). Най-ниска инфлация спрямо октомври м.г. отчита групата облекло и обувки (7,98 процента), комуникации (19,35 процента), забавления и култура (25,32 процента).

Още: Турската централна банка обяви ще емитира ли банкноти с по-висок номинал

Дрехите и обувките обаче отбелязват най-голям скок на цените на месечна база - 12,42 процента, а най-минимално поскъпване спрямо септември има при образованието - 0,08 на сто.

Прогнозата в Турция е инфлацията да остане над 20 процента

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Турция турска лира турска икономика турска инфлация информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес