След отказа на Тръмп за "Томахоук": Украйна е получила тайно нови ракети Storm Shadow

Британското правителство наскоро тайно е доставило на Украйна допълнителна партида крилати ракети Storm Shadow, за да може военните на защитаващата се от Русия страна да продължат да нанасят удари по военни цели в по-голямата си съседка преди настъпването на зимата. Новината съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Информацията гласи, че оръжията са доставени, за да се гарантира, че Украйна разполага с достатъчно запаси преди най-студените месеци. Тогава, смята Лондон, Кремъл може да засили атаките срещу украинските граждани.

Конкретният брой на доставените ракети не се разкрива. Bloomberg подчертава, че Великобритания и нейните съюзници се опитват да покажат на диктатора Владимир Путин, че западната подкрепа за Украйна ще надхвърли способността на руската икономика да поддържа военните усилия.

Снимка: Getty Images

Storm Shadow е високопрецизна управляема ракета, изстрелвана от въздуха, с обсег от около 550 километра. Украинските сили за първи път използваха британското оръжие с голям обсег срещу военни цели в Русия през ноември миналата година. Ракетата е френско-британско производство, като френската версия е SCALP. Важно е да се отбележи, че ударите със Storm Shadow разчитат на американски разузнавателни и сателитни данни.

Тръмп отказа отново "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви отново, че не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахоук", въпреки че според CNN от Пентагона нямат нищо против, тъй като доставката нямала да навреди на запасите на Щатите. На въпрос на журналист на борда на президентския самолет Air Force One дали не обмисля да предостави тези оръжия на Киев, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

