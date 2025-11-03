Любопитно:

Феновете на Ботев Пловдив: Стигнахме до извода, че Даниел Наумов се е самонаранил по нареждане на лекарите на клуба!

03 ноември 2025, 14:44 часа 549 прочитания 0 коментара

Клубът на привържениците на Ботев Пловдив излезе с нова позиция след пловдивското дерби с Локомотив. Припомняме, че срещата от 14-ия кръг на Първа лига бе прекратена в 41-та минута, след като Даниел Наумов бе ударен в главата с бутилка.

От КПБП коментираха иронично, че „нашият вратар Даниел Наумов собственоръчно се е самонаранил с пластмасовата бутилка“.

Позицията на КПБП 

„Официално изявление: Като привърженици на най-стария клуб в България, решихме първо да се запознаем с позицията на отсрещната страна по повод прекратяване на вчерашната футболна среща и едва след това да изразим оценката си за ситуацията“.

Клуб на привържениците на Ботев Пловдив

„След „интервюто” с президента на ФК Локомотив Пловдив г-н Крушарски и запознаване с декларации от фен-клуба и всякакви знайни и незнайни фенски организации на същия клуб, в КПБП стигнахме до извода, че нашият вратар Даниел Наумов собственоръчно се е самонаранил с пластмасовата бутилка, която е попаднала в него по нареждане на лекарите на клуба и тайно съвещание между треньорския щаб и ръководството“.

„На база това КПБП осъжда извършената от него постъпка, като се надяваме това да не се повторя! ПС: Щеше да е смешно, ако не беше жалко!“, написаха от Клуба на привържениците на Ботев.

ОЩЕ: Историята се повтаря: Преди 11 години пловдивското дерби пак бе прекратено в 41-вата минута заради "фенове"

