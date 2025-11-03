Джордж Клуни нарече Камала Харис "грешка"

Джордж Клуни заяви, че е било "грешка" Камала Харис да замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия срещу Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ миналия ноември, съобщи BBC. Актьорът обаче добави, че не съжалява, че е написал през юли публикувана в "The New York Times" статия, с която призова Байдън да се оттегли от надпреварата. В текста, озаглавен "Обичам Джо Байдън. Но имаме нужда от нов кандидат", Клуни пише, че възрастният президент е спечелил много битки през кариерата си, "но битката, която не може да спечели, е битката с времето".

Снимка: Getty Images

Коментарите на Клуни идват след като синът на бившия президент – Хънтър Байдън – остро го разкритикува, че поставя под въпрос умствената форма на баща му. По-малко от две седмици след публикацията на Клуни, Байдън обяви, че се оттегля от надпреварата, оставяйки пътя отворен за Камала Харис.

В интервю за CBS актьорът заяви, че би написал статията отново, добавяйки: "Имахме шанс. Исках, както написах в коментара, да има първични избори. Да проверим бързо кандидатите в реална битка и да започнем процеса", каза той. Но демократите не проведоха вътрешни избори, и вицепрезидентът Харис пое номинацията — след което загуби от Тръмп. "Мисля, че грешката с Камала беше в това, че тя трябваше да се състезава срещу собствените си резултати. Това е изключително трудно, ако целта на кампанията е да кажеш: "Аз не съм онзи човек". Това беше изключително трудна задача. Честно казано, смятам, че беше грешка", добави звездата.

Изгони ли Джордж Клуни Байдън?

Снимка: Getty Images

В статията си, Клуни – известен актьор и голям дарител на Демократическата партия – пишеше, че му е "опустошително да го каже", но Джо Байдън, когото срещнал на благотворително събитие три седмици по-рано, не е същият човек от 2010 г. "Той дори не беше Байдън от 2020 г.", добави актьорът. "Той беше същият човек, когото всички видяхме по време на дебата", каза Клуни, имайки предвид катастрофалния телевизионен дебат с Тръмп, който подхрани нови съмнения относно възрастта и годността на 81-годишния президент за поста.

В интервю, изпълнено с нецензурни изрази, за YouTube канала Channel 5 with Andrew Callaghan, Хънтър Байдън обвини Клуни, че преувеличава физическата слабост на баща му. На въпрос защо актьорът се е намесил в изборната надпревара, Хънтър Байдън изригна с поредица от псувни: "Какво общо имаш ти с каквото и да е? Защо трябва да те слушам?" — каза той в послание, насочено към актьора.

В интервю за BBC миналия месец Камала Харис заяви, че възможно е отново да се кандидатира за президент. В първото си интервю за британска медия тя каза, че е "възможно един ден да бъде президент" и изрази увереност, че в бъдеще "в Белия дом със сигурност ще има жена", предава БГНЕС.