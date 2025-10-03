Принц Уилям с неочаквано сурово интервю: Разкри всичко за Кейт и децата им

Принц Уилям даде едно от най-откровените си интервюта досега. В новия епизод на "The Reluctant Traveler with Eugene Levy" по Apple TV+, чиято премиера е на 3 октомври, 43-годишният принц на Уелс излиза зад кулисите на кралските си задължения и разкрива всичко – от личните преживявания на Кейт Мидълтън в борбата ѝ с рака до ежедневието на децата си – и дори изненадващата си любов към "Американски пай".

Може би най-поразителното е, че наследникът на трона гледа напред, обещавайки да донесе "промяна към добро", когато дойде времето му да стане крал, кълнейки се да не повтаря "грешките" от миналото.

През целия епизод Уилям прави на Леви уникална обиколка – от разходка из Уиндзорския замък с домашното куче Орла до пиене на бира в местен пъб – предлагайки рядък поглед към живота в двореца и една страна от себе си, която малцина са виждали. Ето кои са 17-те най-важни акцента от откровеното му участие в шоуто, събрани от "People".

Баба му много му липсва

Снимка: Getty Images

"Липсват ми баба ми и дядо ми", казва Уилям на Леви за загубата на кралица Елизабет и принц Филип през последните години. "Настъпиха доста промени, така че човек започва да мисли за това, че те вече не са тук, особено в Уиндзор, защото за мен Уиндзор е тя. Тя обичаше това място, прекарваше тук по-голямата част от времето си."

Той разкрива също, че отношенията му с баба му и дядо му са станали по-топли с напредването на възрастта им. "Имах добри отношения с тях", споделя Уилям. "Баба ми и дядо ми бяха от друго поколение. Мисля, че когато бяхме по-млади, беше по-трудно да имаме толкова близки отношения, защото те бяха доста официални, но с напредването на възрастта им и моята, те станаха все по-топли и определено мисля, че отношенията ми с баба ми и дядо ми бяха най-добри, когато бяха на около 80 години. Когато бяха малко по-спокойни."

2024 г. е била най-трудната година в живота му

Снимка: Getty Images

През март 2024 г. Кейт обяви публично диагнозата рак и след като премина през химиотерапия, принцесата на Уелс обяви през януари тази година, че ракът ѝ е в ремисия. Междувременно крал Чарлз беше диагностициран през февруари 2024 г., а подробностите за диагнозата му и тази на Кейт бяха запазени в тайна. "Бих казал, че 2024 г. беше най-трудната година в живота ми", признава Уилям. "Опитвах се да намеря баланс между защитата на децата, Катрин, баща ми се нуждае от малко защита, но той е достатъчно възрастен, за да се справи и сам."

"Но е важно семейството ми да се чувства защитено и да има пространство да преработи много от нещата, които се случиха миналата година, а това беше трудно да се направи, докато продължавах да си върша работата", продължава той. "Но знаете, всички имаме предизвикателства, които ни се изправят на пътя, и е важно да продължаваме напред. Харесвам работата си, но понякога има аспекти, като медиите, спекулациите, знаете, внимателното наблюдение, които я правят малко по-трудна от другите професии. Просто трябва да се увериш, че това не превзема и не навлиза в области, в които просто искаш малко пространство и малко мир и тишина."

Гордее се с Кейт и Чарлз за тяхната сила

Снимка: Getty Images

Уилям не успява да се сдържи, докато размишля върху издръжливостта на семейството си. "Знаете, животът ни изпитва и понякога определено може да бъде предизвикателен, но способността да преодолеем проблемите е това, което ни прави такива, каквито сме", казва той. "Толкова се гордея с жена ми и баща ми за това как се справиха през цялата минала година. Децата ми също се справиха блестящо."

Семейният стрес е единственото нещо, което го претоварва

"Нещата, свързани със семейството, ме претоварват доста", признава Уилям. "Притесненията и стресът около семейството наистина ме претоварват доста. Но що се отнася до работата и подобни неща, не се чувствам прекалено претоварен от тях... Когато става въпрос за семейството, тогава започвам да се чувствам малко претоварен – както мисля, че биха се почувствали повечето хора, защото е по-лично, по-скоро е свързано с чувствата, по-скоро е свързано с нарушаване на ритъма."

Той не иска да повтори грешките на родителите си и травмата от развода

Снимка: Getty Images

В рядък коментар за болезнената раздяла на родителите си, принцеса Даяна и Чарлз, Уилям каза, че тя е оставила траен отпечатък. "Трябва да имаш тази топлина, това чувство на безопасност, сигурност, любов", казва Уилям. "Всичко това трябва да е налице и това със сигурност беше част от моето детство. Родителите ми се разведоха, когато бях на 8 години, така че продължи кратко време. Но го приемаш, учиш се от него и се опитваш да не повтаряш същите грешки като родителите си. Мисля, че всички се опитваме да правим това и аз просто искам да направя най-доброто за децата си, но знам, че драмата и стресът, когато си малък, наистина те засягат, когато пораснеш."

Кейт е в ремисия и "всичко върви по правилния път"

Когато Леви пита как се справят съпругата и бащата на Уилям в борбата им с рака, той отговаря: "Да, нещата са добре. Всичко върви по правилния път, което е добра новина. Когато Леви пита дали Кейт е в ремисия сега, той отговаря: "Да, тя е... Това е чудесна новина."

Как Джордж, Шарлот и Луи са засегнати от борбата на Кейт с рака

Снимка: Getty Images

За първи път Уилям размишлява върху това как децата му се справят с проблемите със здравето на майка си.

"Всеки има свои механизми за справяне с подобни ситуации, а децата постоянно се учат и адаптират", казва той. "Опитваме се да им осигурим сигурността и безопасността, от които се нуждаят. Ние сме много отворено семейство, така че говорим за нещата, които ни притесняват и ни тревожат, но никога не можеш да знаеш какви последици може да има това. Затова е важно да сме там един за друг и да успокояваме децата, че всичко е наред."

Той осъзнава, че здравето е единственото нещо, което има значение

Уилям признава, че е бил шокиран от това колко бързо може да се промени животът, когато се появи болест. "Бяхме големи късметлии; от много дълго време в семейството ни нямаше много болести", казва той. "Баба ми и дядо ми доживяха до над 90 години. Те бяха пример за добра физическа форма, стоицизъм и издръжливост, ако щете. Така че като семейство бяхме големи късметлии. Но мисля, че когато изведнъж осъзнаеш, че килимът, метафоричният килим, може да бъде издърпан под краката ти доста бързо по всяко време. Може би си мислиш: "Това няма да се случи на нас, ще сме добре" – защото мисля, че всеки има положителна нагласа. Трябва да си положителен. Но когато това ти се случи, тогава да, това те отвежда на някои не толкова хубави места."

Той се кълне, че ще защити семейството си от медийния интерес

Снимка: Getty Images

Размишлявайки върху борбата на Чарлз и Даяна с пресата, Уилям казва, че поставя твърда граница, когато става въпрос за собственото му семейство.

"Ако не си внимателен, можеш да се намесиш толкова много в живота на някого, че всъщност започваш да разкриваш всичко. Докато растях, видях това с родителите си, медиите бяха толкова ненаситни тогава – трудно е да си го представим сега, но те бяха много по-ненаситни. Искаха да знаят всяка малка подробност, която можеха да погълнат, и бяха навсякъде, буквално навсякъде. Знаеха всичко, бяха навсякъде. И ако позволиш това да се случи, щетите, които може да нанесе на семейния ти живот, са нещо, което се заклех, че никога няма да се случи на моето семейство."

"Затова съм категоричен по отношение на това къде според мен е границата и ще се боря срещу онези, които я преминават", казва той. "Но също така разбирам, че в моята роля има интерес; трябва да работиш с медиите. Затова трябва да имаш и зряло отношение към това. Става въпрос да знаеш къде е границата и какво си готов да понесеш".

Най-голям приоритет за него е семейството и създаването на сигурен дом за децата му

Снимка: Getty Images

Когато го питат дали работи от 9 до 5, той отговаря: "Не, не съвсем. Не е точно така, но се опитвам да се придържам към училищното разписание, колкото е възможно. Така че през повечето дни влизаме и излизаме от училище, за да вземем и оставим децата."

"Много е важно да се намери правилният баланс между работата и семейния живот", продължава той. "Защото за мен най-важното в живота е семейството, а всичко се върти около бъдещето и ако не започнеш да възпитаваш децата си отсега в щастлив, здрав и стабилен дом, мисля, че ги подготвяш за трудни моменти и падения. Затова е важно да се погрижим за семействата си, да се грижим за децата си по начин, който е най-добър за тяхното бъдеще."

Джордж, Шарлот и Луи нямат телефони

След като Леви пита дали седят заедно на масата като семейство, Уилям отговаря: "Да, абсолютно, определено. Седим и си говорим; това е много важно. Нито едно от децата ни няма телефон, по този въпрос сме много строги."

Когато го питат как децата му прекарват свободното си време, той споделя: "Луи обича батута, така че е обсебен от скачането на батут, а всъщност Шарлот също го прави много. Доколкото мога да кажа, те просто скачат на батута и се бият помежду си през повечето време. Явно има изкуство в това."

"Шарлот играе и нетбол, и балет, така че е много важно да ги държим заети със спорт и да са на открито", продължава той. "Опитват се да научат да свирят на музикални инструменти. Не съм сигурен колко успешни сме в това. Джордж обича футбола и хокея."

Джордж, Шарлот и Луи бяха там, когато кучето им Лупо почина

Снимка: Getty Images

Когато Уилям представя кучето си Орла на Леви, той споделя: "Всъщност тя е племенница на другото ни куче, Лупо, което, за съжаление, загубихме по време на карантината". Леви пита дали са били там, когато това се е случило, и Уилям отговаря: "Да, за съжаление, всички бяхме там. Беше много тъжно".

Иска да донесе промяна, когато стане крал

Макар да признава, че един ден ще стане крал на Англия "не е нещо, с което се събуждам сутрин и мисля", той знае какъв монарх иска да бъде.

"Мисля, че мога да кажа с увереност, че промяната е в моята програма", казва той. "Промяна към добро. Аз приемам и се наслаждавам на тази промяна – не се страхувам от нея. Това е частта, която ме вълнува, идеята, че мога да донеса промяна. Не прекалено радикална промяна, а промени, които според мен трябва да се случат."

Уилям размишлява върху Джордж като бъдещ крал — и споменава за първи и последен път принц Хари

Снимка: Getty Images

Когато го питат какво мисли за това, че Джордж един ден ще стане крал, Уилям отговаря: "Това е интересен въпрос и е много важен. Защото има много неща, за които трябва да се помисли. Но очевидно искам да създам свят, в който синът ми да се гордее с това, което правим, свят и работа, които наистина оказват положително влияние върху живота на хората."

След това той споменава единствения път брат си, принц Хари, с когото остава в разрив, и добавя: "Това е с уговорката, че се надявам да не се връщаме към някои от практиките от миналото, в които Хари и аз трябваше да пораснем – и ще направя всичко възможно, за да се уверя, че няма да се върнем назад в тази ситуация."

Той не иска да живее в миналото, когато е крал

Уилям казва, че иска да почита традициите, като същевременно поставя под въпрос това, което все още работи днес, като се фокусира върху настоящето, а не върху тежестта на историята.

"Ако не си внимателен, историята може да се превърне в истинско бреме и котва около теб и може да се почувстваш задушен и прекалено ограничен от нея", казва той. "И мисля, че е важно да живееш за тук и сега."

"Искам да поставям повече въпроси. Мисля, че е много важно традицията да се запази и традицията има огромна роля във всичко това, но има и моменти, в които поглеждаш традицията и си казваш: "Дали това все още е подходящо за днешните нужди? Дали това все още е правилното нещо, което трябва да правим? Дали все още правим и имаме най-голямото въздействие, което бихме могли да имаме?" Така че, това, което наистина искам да кажа, е, че ми харесва да поставям въпроси".

Придвижва се до работа е електрически скутер (и пак закъснява)

Снимка: Getty Images

Принцът на Уелс използва електрически скутер, за да се придвижва от Adelaide Cottage до Windsor Castle, където работи.

Когато се среща с Леви пред замъка, той му казва: "Винаги закъснявам, затова реших, че това е начинът да спазвам графика на срещите си... Живеем извън замъка. Баща ми прекарва много време тук, но всъщност не живеем в самия замък. Но идваме и използваме замъка за работа и срещи. А аз винаги закъснявам, затова реших, че това е начинът да спазвам графика на срещите си. Все пак и без това редовно закъснявам."

Като тийнейджър е бил голям фен на "Американски пай"

Както много тийнейджъри в края на 90-те и началото на 2000-те години, Уилям е бил фен на "Американски пай", в който Леви е с важна роля. "Чух, че си в града, затова реших да те поканя тук. Бях голям фен на по-ранните ти филми, Юджийн, всички "Американски пайове", казва той. Когато Леви отговаря: "О, да?", Уилям казва: "Боя се, че бях, бях от това поколение."

Леви отговаря: "Трябва да попитам, с кого гледаше "Американски пай"?

"С много от приятелите ми", отговаря Уилям.