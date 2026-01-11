Мухъл, плъхове, червеи в храната: това е затворът на Мадуро в САЩ

Контрастът за Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес едва ли би могъл да бъде по-голям. Само допреди няколко дни те живееха в двореца Мирафлорес - неокласическата президентска вила в столицата на Венецуела Каракас. А сега са затворени в единични килии с размери 2,5 на 3 метра, с легло с тънък матрак и много малко място за движение, разказва германската обществена медия АРД.

Правният експерт на CNN Ели Хониг вече многократно е посещавал този затвор в Бруклин като адвокат. Според него това място е "адът на земята", а мнението му се потвърждава и от впечатленията на други известни затворници, които до присъдата си е трябвало да лежат в същия затвор в Бруклин.

Мухъл, плъхове и червеи в храната

Сред известните затворници, минали оттам, е и рапърът Шон "Диди" Комбс, който се оплака от "нечовешките условия в килиите" и от развалената храна, в която понякога имало червеи. За рапъра Ар Кели пък се смятало, че може да извърши самоубийство, поради което нямал право да използва прибори при хранене.

За известно време на същото място е била и Гилейн Максуел , довереницата на сексуалния престъпник Джефри Епстийн . Навремето тя се оплака от фекалии, мухъл и плъхове в килията си.

Строги правила за Мадуро в затвора

За Николас Мадуро важат особено строги ограничения. Включително заради собствената му сигурност, тъй като сред затворниците постоянно се стига до насилия, обяснява Брайън Букмайър, правен експерт на американския канал ABC. "Той ще трябва да стои почти през цялото време в килията си. Ще може да я напуска много рядко - ако трябва да отиде в съда или за да се изкъпе", обяснява Букмайър, цитиран от АРД.

Къпането е разрешено три пъти седмично. А излизането - само за един час на ден в тясно пространство с решетки, където затворниците могат да поемат глътка свеж въздух. Спартанското ядене се носи на Мадуро и съпругата му в единичните им килии. "Разбира се, не говорим за омари и стекове, с каквото ядене е свикнал президентът. Носят му намазан с фъстъчено масло хляб, макарони с кашкавал, мляко, ябълков сок и вода", обяснява правният експерт Букмайър.

Единственото приятно нещо в този затвор е неговото местоположение: на брега на океана, с изглед към залива на Ню Йорк и по ирония на съдбата - към Статуята на свободата . Иначе за затвора с 1300 арестанти е известно, че е препълнен и не се ръководи добре.

Тежки нередности и обезщетения за затворниците

В студената зима на 2019 година в продължение на дни в затвора нямаше ток и отопление, а затворниците мръзнеха в ледените тъмни килии, припомня АРД. Впоследствие ръководството на затвора трябваше да им изплати обезщетение на обща стойност 10 милиона долара.

През 2024 година пък двама от затворниците бяха убити от други затворници. Периодично се внасят контрабандно наркотици и оръжия, а съдийските съюзи критикуват, че условията в затвора не отговарят на минималните стандарти на Обединените нации.

Президентът на Хондурас е пребивавал в същия затвор

Николас Мадуро не е първият лидер, попаднал в този затвор в САЩ . Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес беше там повече от две години, преди да бъде осъден на 45 години затвор за контрабанда на наркотици, припомня АРД. Наскоро обаче Ернандес бе помилван - от американския президент Доналд Тръмп.

