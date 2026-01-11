Любопитно:

11 януари 2026, 15:06 часа 345 прочитания 0 коментара
В собствена лига: Шведът Андреас Алмгрен отново повали европейския рекорд на 10 км

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Шведската суперзвезда в дългите бягания в леката атлетика - Андреас Алмгрен, отново подобри собствения си европейски рекорд на 10 километра на шосе. Той финишира за време 26:45 минути на популярното 10-километрово състезание Valencia Ibercaja by Kiprun, което е част от серията World Athletics Label. Алмгрен на практика бе без конкуренция, като пресече пръв финалната линия и свали осем секунди от европейския си рекорд, който успя да постави на същото трасе през 2025-та.

Андреас Алмгрен с 26:45 мин. на 10 километра

Бронзовият медалист на 10 000 метра от Световното в Токио през 2025-та даде сериозни заявки в дните и седмиците преди състезанието, тъй като публично разкри част от тренировките си, които индикираха, че е в изключителна форма. Поглед имаше и към световния рекорд на 10 км на шосе, който е 26:24 мин., като състезанието при мъжете бе обявено като "опит за рекорд". И такъв имаше, макар и вероятно надеждите на Алмгрен да са били не само за европейски, но и за световен.

В началото етиопецът Ургеса Негаса задаваше темпото, като първите километри бяха изминати за 2:40, 2:42 и 2:42. След първите 3 километра в челната група останаха трима състезатели - Алмгрен, етиопецът Хайри Беджига и кениецът Виктор Кипруто. Единствено Алмгрен обаче имаше интерес да задава темпото, като до самия край трябваше да води, което направи задачата за световен рекорд почти невъзможна.

Солово бягане и вятър на места попречиха на шведа да доближи световния рекорд

Триото премина през първите 5 километра за 13:29, което предполагаше финал малко под 27 минути. Около 6-ия километър Кипруто започна да изостава, докато 19-годишният Беджига остана с Алмгрен. Около 8-мия километър Беджига излезе за кратко начело, но много скоро Алмгрен си върна водачеството, за да измине последния километър за 2:32 и да финишира с нов европейски рекорд. Беджига обаче също може да бъде доволен, тъй като записа нов личен резултат от 26:51.

"Знаех, че съм в отлична форма – дори по-добра от миналата година – и бях уверен, че ще подобря рекорда. Валенсия е като втори дом за мен; тук никога не съм имал лошо състезание. Беше трудно да поддържам темпото от третия километър нататък и на места имаше насрещен вятър, но като цяло състезанието беше перфектно. Изключително съм щастлив", заяви Алмгрен след финала.

При жените пък 20-годишната Бренда Джепчирчир успя да спечели с 29:25 мин., което е четвърто най-добро време в историята. Освен европейския рекорд на Алмгрен и четвъртия най-силен резултат във вечната световна ранглиста на Джепчирчир, бяха поставени и национални рекорди на редица европейски държави: Мохамед Абдилаахи (Германия) с 27:22, Магнус Тув Мире (Норвегия) с 27:22, Саид Мечаал (Испания) с 27:25, Хосе Карлос Пинто (Португалия) с 27:37, Джо Уигфилд (Великобритания) с 27:38, Ефрем Гидей (Ирландия) с 27:38 и Балдвин Магнусон (Исландия) с 27:40.

Резултати - 10 км Валенсия 2026

Мъже

  1. Андреас Алмгрен (Швеция) 26:45
  2. Кахири Беджига (Етиопия) 26:51
  3. Виктор Кипруто (Кения) 27:16
  4. Валентин Сока (Уругвай) 27:21
  5. Мохамед Абдилаахи (Германия) 27:22
  6. Магнус Тув Мире (Норвегия) 27:22
  7. Саид Мечаал (Испания) 27:25
  8. Исак Кимели (Белгия) 27:29
  9. Хосе Карлос Пинто (Португалия) 27:37
  10. Кипканди Мкулия (Кения) 27:38

Жени

  1. Бренда Джепчирчир (Кения) 29:25
  2. Ликина Амебау (Етиопия) 29:30
  3. Клеър Чемтай Ндива (Кения) 29:49
  4. Веде Кефале (Етиопия) 29:55
  5. Гирмавит Гебрзихайр (Етиопия) 30:02
  6. Фейт Чероно (Кения) 30:06
  7. Мириам Чебет (Кения) 30:08
  8. Ейлиш Макколган (Великобритания) 30:08
  9. Дебаш Келали (Етиопия) 30:21
  10. Алис Чемати (Кения) 30:38

Автор: Стефан Йорданов

