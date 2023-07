Контраофанзивата: Бунт при украинците, бунт при руснаците (ВИДЕО)

ОЩЕ: Защо украинската контраофанзива е толкова бавна: Поглед отвътре

Несъгласие с украинското командване отвътре

Безспорно най-тежко досега върви украинската контраофанзива в Запорожка област – направлението от Орехов към Токмак. Там действа 47-ма бригада на украинската армия. Едно от най-популярните ѝ лица, особено в социалните мрежи – старши сержант Валерий Маркус, публикува съобщение в Twitter. В него той категорично изрази несъгласие с решенията на командването как да се използва бригадата и заяви, че подава рапорт да бъде понижен в чин и да се бие като обикновен войник: "Не ни беше позволено да изградим военна част според ценностите, които декларирахме в началото на нейното създаване. Вече нямам възможност да повлияя или коригирам ситуацията. Вече не смятам за подходяща длъжността си на старши сержант на бригадата".

Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді… pic.twitter.com/QO6HOh1Vp6 — Валерій Маркус (@Valerii_Markus) July 11, 2023

Заради тези действия на Маркус се наложи командирът на 47-ма бригада подполковник Олександър Сак да реагира и да публикува официално обръщение, в Телеграм. В това обръщение той призова да се оставят настрана противоречията и конфликтите и да има обединение сред войниците преди решаващите битки.

"В продължение на седмици критиките към ръководството на украинската контраофанзива (твърде малко разгърнати бригади) бяха отхвърлени като "всичко е умен план" и "това не е компютърна игра". "Всъщност много украински офицери и войници го виждат по този начин", коментира политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке също в Twitter. Рьопке често обира много критика, че с тезите си помага на руската кауза.

Че ситуацията в Запорожието е трудна показват и нови видеокадри – при Жеребянко (26 километра югозападно от Орехов). На тях се вижда, че украинците атакуват, но руснаците удържат засега на натиска. Има и ВИДЕО на унищожение на бронирани машини Bradley, пак в Запорожка област – близо до Работино (12 километра южно от Орехов), където обаче според руския военен блогър Vоенкор има нов украински напредък от 1 километър - това е отбелязано в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Fighting in the gray zone near Zhereb'yanky. AFU infantry reached the closest treeline north of the settlement but had to retreat after coming under Russian mortar/artillery fire.



It indicates that Russia is no longer in full control of the fortifications in that area. pic.twitter.com/D5o7uVqng3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2023

GMLRS hits on Russian refueling trucks in the occupied part of the Zaporizhzia region. pic.twitter.com/6jq0DWKzi3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2023

Руският бунт

И докато при украинците има несъгласие от по-ниски военни чинове, то при руснаците бурните противоречия вече са на високо командно ниво. Вече изплуват повече подробности за действията на генерал-майор Иван Попов, който е един от командващите 58-ми руски корпус. Именно тези военни са в Запорожка област и се опитват да спрат украинската контраофанзива.

Още вчера, 12 юли, се разчу, че Попов е поискал крути действия за подобряване на ситуацията с подопечните му и то от началника на руския щаб генерал Валерий Герасимов. В отговор Герасимов го е пратил на предна линия, след като Попов е заплашил лично да се оплаче на Владимир Путин. Вече обаче излезе и аудиозапис, който се разпространява в Телеграм и за който се твърди, че е на Попов. Какво се казва основно в него: "Нямах право да лъжа. Насочих вниманието към най-важната трагедия на съвременната война - липсата на контрабатареен огън, липсата на артилерийски разузнавателни станции и масови жертви и наранявания на нашите братя от вражеската артилерия. Повдигнах и редица други въпроси, изразих ги на най-високи нива, направих го открито и много брутално. Поради това ръководителите вероятно са усетили някаква опасност заради мен и мигновено, за един ден, са съставили заповед до министъра на отбраната и са се отървали от мен. Както много командири на полкове и дивизии казаха, нашата армия не беше пробита през фронта, но най-старшият ни командир ни удари в гръб, като по този начин коварно обезглави армията в най-трудния период".

Russian major general Ivan Popov (58th combined arms Air Defense Army) recorded a message saying that he was relieved from duty from his position.



🔊Please listen below to the audio; I've added subtitles.



He says he is removed for telling the truth to the high command.



He… pic.twitter.com/542pE4kabF — ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) July 12, 2023

Ефектът ЧВК Вагнер

Думите на Попов много точно отразяват настроенията в руската армия, които позволиха на ЧВК "Вагнер" толкова лесно да вдигне бунт. Но руското военно министерство обяви, че вече е иззело много тежка военна техника именно от "Вагнер".

"Прехвърлени са повече от 2000 единици оборудване и оръжия", се казва в изявление на руското военно министерство, като се добавя, че инвентарът включва танкове, мобилни ракетни установки и противовъздушни системи. Оръжията са били прехвърлени на тилови позиции, където оборудването може да бъде поддържано или ремонтирано.

Руската армия казва, че е получила "повече от 2500 тона различни видове боеприпаси и около 20 000 броя леко стрелково оръжия". Според нея голяма част от оборудването не е било използвано в бойни действия досега.

Иначе в момента на руснаците им е най-трудно при Бахмут, което отбелязва и ISW. Говорителят на украинския генерален щаб Андрий Ковальов съобщи, че украинските сили са постигнали частичен успех в направленията Била Хора-Андриевка (10-12 км югозападно от Бахмут) и Била Хора-Курдюмивка (12-13 км югозападно от Бахмут). Руският телеграм канал GreyZone, считан за приближен на ЧВК "Вагнер", твърди, че украинските сили са се закрепили на височина източно от Орeхово-Васильовка (11 км северозападно от Бахмут) и почти са достигнали магистрала E40 Бахмут-Славянск. В руското телеграм пространство има данни и, че украинските сили са атакували югозападните покрайнини на Берховка (6 км северозападно от Бахмут). Освен това, украинските сили са пробили руската защита близо до Берховка, но руснаците са успели да отвърнат и да ги спрат да се укрепят. Руското военно министерство твърди, че са отразени украински атаки близо до Спирно (27 км североизточно от Бахмут), Весело (20 км североизточно от Бахмут), Сил (14 км североизточно от Бахмут), Клещеевка (7 км югозападно от Бахмут) и Андреевка (10 км югозападно от Бахмут).

Нови въздушни удари

The consequences of the fall of the wreckage of Shahed drones on a high-rise building in the Darnitsky district of #Kyiv. https://t.co/vye0VEiPoA pic.twitter.com/FgvtxuwjLk — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2023

И през тази нощ са извършени поредни удари от руснаците на украинска територия - това е трета поредна такава нощ. Пострадал е Киев - по първоначална информация главно заради отломки от свалени ракети и дронове. Заради това е загинал 1 човек (намерен е при гасене на пожар в поразена от отломки сграда), още четирима са ранени.

Според украинския генщаб, украинското ПВО е прехванало и свалило 20 дрона клас "Шахед" и 2 ракети "Калибър". Има и 1 изстреляна ракета "Искандер", какво е станало след това още не е ясно.

