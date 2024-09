Промени в най-важните направления на фронта, Украйна е стопила разликата при боеприпасите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна прави всичко възможно да не загуби Покровск и операцията в Курск помага, защото руснаците са лишени от възможността да маневрират с частите си. Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски в обширно интервю за CNN.

Според генерала през последните 6 дни руснаците не са напреднали нито метър в Покровския сектор, "така че стратегията на Украйна работи". В момента се укрепва отбраната в района, каза той. Трябва да се отбележи, че интервюто е от 5 септември, а вчера бе публикувано в цялост.

„Разбира се, врагът съсредоточи най-добре подготвените си части в Покровското направление. Но ние го лишихме от възможността да маневрира с частите си и да прехвърля подкрепленията си от други направления“, обясни Сирски. Той подчерта, че макар Русия да не е прехвърлила много войски от Покровския район към Курска област, с изключение на една бригада морска пехота, сега руснаците не могат да маневрират с резервите си както преди. В същото време отслабването се усещало и в други райони - според Сирски има намаляване на броя на артилерийските обстрели и на интензивността на настъпателните действия.

„Покровското направление всъщност остава най-проблематичното за нас. В другите направления ситуацията е станала по-стабилна. Затова смятам, че тази стратегия е избрана правилно и ще ни донесе желания резултат“, заключи главнокомандващият.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) наскоро направи оценка, че операция "Курск" на украинските въоръжени сили е оказала влияние върху целия театър на военните действия и ще определи настъпателните и отбранителните способности на окупационната армия дори след края на щурма на Покровск. Междувременно руснаците опитват да съединят Покровското и Кураховското направление чрез превземане на Селидово и така да си подсигурят южния фланг за директна атака към град Покровск. Как се движат засега - вижте тук: Русия превзе две селища в Кураховското направление (СНИМКА).

Според украинската мониторингова група DeepState армията на диктатора Владимир Путин е напреднала още в района на Гродовка - тя се намира почти фронтално на изток от град Покровск.

Карта: DeepState

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна заяви, че сега разликата в използването на боеприпаси на фронта между двете страни значително е намаляла. „Благодарение на действията на нашето правителство, на президента на Украйна, на министъра на отбраната, успяхме да намалим разликата между използваните от нас боеприпаси и тези на противника. Съотношението е едно към две, едно към две и половина. Преди година този показател беше едно към десет, после едно към шест“, каза Сирски.

В същото време той призна, че Русия наистина има предимство в авиацията, ракетите, артилерията, количеството използвани боеприпаси, както и в личния състав, танковете и бойните машини на пехотата.

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

През изминалото денонощие по протежение на фронта са се състояли 164 бойни сблъсъка, а руснаците са хвърлили 94 авиобомби КАБ по Украйна. В Покровското направление украинците са отблъснали 39 нападения, а в Кураховското направление силите на Путин са опитали 30 пъти да пробият отбраната на ВСУ, твърди Генералният щаб на украинската армия в сутрешната си сводка от 9 септември.

Руските Telegram канали "Двама майори" и "Рибар" (поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук) пишат, че в посока Покровск "руските въоръжени сили умело нанасят удари с огън и маневри". Каналите предават украински данни, че руските войски не преминават във фронтални атаки, а „търсят пролуки в отбраната, заобикалят позиции дори в блатиста местност на малки групи, постепенно натрупват сили, за да обкръжат“ частите на ВСУ.

В Гродовка се водят сражения в централната част на селото, пишат руските военни блогъри. В южната част на Украинск също се водят сражения - със стрелково оръжие. Украинск е югоизточно от Покровск и северно от Курахово. Руската армия е окупирала Невелско и е напреднала до 1,2 км на север, твърди "Двама майори". Става въпрос за Кураховското направление - Невелско е на североизток от Курахово. За напредък на руснаците там съобщава и украинската мониторингова група DeepState.

Северно от езерото Борисовка руските войски са окупирали район с ширина до 1,6 км, твърдят още руските канали. "Важни елементи на ситуацията са разширяването на зоната за контрол на руските въоръжени сили в западната част на Красногоровка (напредък до 2,7 км) и придвижването на нашите войски в посока северната част на град Горняк", пишат т.нар. Z-блогъри. DeepState също отчете напредък на силите на Путин при Красногоровка, пак в Кураховското направление и по́ на юг от Невелско. "Двама майори" и "Рибар" твърдят, че се появяват индикации, че руснаците могат да обкръжат "редица укрепления на противника в няколко населени места и да ги отрежат от снабдяване".

(КАРТА) Засилват се атаките в Торецкото направление – 24 бойни сблъсъка за денонощието, при Северно, Зализно, Ню Йорк, град Торецк, Нелиповка и Дружба, отчита генщабът на Украйна. Украински източници отчитат, че руските сили успяват да напреднат към Торецк по главния път. Районът около Наказателна колония № 2 в града вече е окупиран от руските сили и има засилено присъствие на руска пехота. Анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке също пише за това и добавя, че е превзета също жп гара за товарни влакове.

#NewsMap

The Russian invasion army further advanced in #Torestsk city, capturing the eastern dacha area, “Correctional Colony No. 2” and a freight train station. pic.twitter.com/LCP59NNl9z — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 8, 2024

Що се отнася до село Ню Йорк, през уикенда бойци от 2-ри механизиран батальон на 53-та механизирана бригада на Украйна издигнаха синьо-жълтото знаме на страната в центъра на населеното място, за което се твърдеше, че вече е поставено под руски контрол.

🇺🇦Бійці 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку



⚔ Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль.



📍 https://t.co/njJvk49HdB pic.twitter.com/U397kIbH0j — DeepState UA (@Deepstate_UA) September 7, 2024

Руските канали признават, че украинските безпилотни летателни апарати са били сериозна пречка, но до вечерта на 8 септември вече били получени данни за превземането на колония №2 в района на Торецк.

The 28th Mechanized Brigade destroyed six pieces of Russian artillery equipment in the Toretsk direction. pic.twitter.com/cvjcUFzfDd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2024

Във Времеевското направление, където е Угледар, руските сили са опитали четири нападения при Водяне, но не са успели да пробият отбраната, твърди генщабът на украинската армия. DeepState обаче отбелязва, че Водяне е превзето от руснаците. Селището е по северния фланг на Угледар, а защо градът е толкова важен - припомнете си тук: Не Покровск, друг е руският военен приоритет номер 1 сега: Оценки (ОБЗОР - ВИДЕО).

Карта: DeepState

Руснаците разпространиха видеозапис на предполагаемо нападение срещу Угледар, но OSINT-анализатори (работещи с открити източници) установиха, че става дума за учение на полигон в района на Телманов в Донецка област.

Russian army passes off combat training as storming the city of Uhledar



The Russians released a video of an alleged attack on Uhledar. However, an OSINT analyst found that it was a training session at a training ground in the Telmaniv district of the Donetsk region. pic.twitter.com/SQmOYknYb2 — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2024

В Купянското направление е имало 15 атаки, в Лиманското – 12, в Сиверското и Краматорското – по 10. Само пет бойни сблъсъка са отчетени в Харковското направление, откъдето руснаците изтеглиха най-много сили за защита на Курска област.

Операция "Курск": най-новото

Продължава украинската трансгранична офанзива в Курска област на Русия - появи се видео на прякото попадение, разрушило и последния останал мост над река Сейм. Там бяха унищожени и трите моста, което блокира логистиката на руснаците.

A direct hit destroyed the last remaining bridge in the Kursk region. The footage shows the spectacular end of one of the three bridges over the Seym River near the village of Karizh. pic.twitter.com/lmdPJ8Wn6G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2024

(КАРТА) Според Z-блогърите украинските сили са напуснали село Краснооктомврийско край река Сейм, но това все още не може да бъде потвърдено по независим път. Става въпрос за района, намиращ се югозападно от Коренево.

Има и видео на изтегляне на повредено украинско военно оборудване:

Evacuation of damaged Ukrainian equipment from the Kursk region. pic.twitter.com/goIjDYGSR1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2024

Юлиан Рьопке пише, че руските сили бомбардирали предполагаема украинска позиция на 4 км северно от Малая Локня. Тя се намира северно от Суджа и южно от Погребки - в една от североизточните точки от фронта, който украинците отвориха на руска територия. Все още се чакат солидни доказателства, че Украйна е превзела селото, но косвените индикации се увеличават, казва анализаторът. Според DeepState Малая Локня си е под украински контрол.

#NewsMap

Russian forces bomb suspected Ukrainian position 4 km north of #Malaya_Loknya. Still waiting for solid evidence, Ukraine captured the garrison village. But indirect indication is growing. pic.twitter.com/o7WYZbJ2mh — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 8, 2024

Руският военен блогър Семьон Пегов (WarGonzo) не отчита никакви съществени промени в Курска област. "Рибар" и "Двама майори" пишат, че сраженията продължават в Суджански и Кореневски окръг.

"Украинските въоръжени сили може скоро да се опитат да напреднат към Курската атомна електроцентрала", твърди генерал-майор Апти Алаудинов, който е един от най-близките на чеченския лидер Рамзан Кадиров и командва отряда "Ахмат". Така продължава руският наратив, че украинците застрашават АЕЦ "Курск", а те са на десетки километри от централата.

Руснаците хвърлят бомби ФАБ по позициите на украинците в Курска област. ВСУ, от своя страна, подготвяли нови резерви, като постоянно ги въвеждали в бой, пишат руските пропагандисти. "Северната група войски съобщава, че в южната част на Суджанския район руските въоръжени сили са напреднали в югозападна посока, както и в района на Малая Локня - Черкаското Поречие. Общият напредък на руските войски е до 300 метра", казва в обзора си каналът "Двама майори".

Атаки с дронове и опит на Украйна да подсили ПВО

Руската противовъздушна отбрана е свалила два дрона през нощта - по един над Белгородска и Курска област, съобщава Министерството на отбраната в Москва.

В Украйна ирански дронове „Шахед“ атакуваха Киевска област на няколко вълни през нощта - по данни на местните власти всички безпилотни машини са били свалени при приближаването им към столицата. Не са нанесени щети и не е имало жертви, гласи първоначалната информация.

В Харков през нощта са паднали две руски въздушни бомби, съобщават властите - повредени са гараж и четири частни къщи. За щастие, никой не е пострадал. Поне осем пъти през нощта беше обявявана ракетна заплаха в областта.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 2/3 крилати ракети Х-59/69, както и 6 от 8 дрона "Шахед". Другите два безпилотни самолета са паднали самостоятелно след електронно заглушаване, а останалата Х-59/69 не е достигнала целта си, казват от ВВС на Украйна.

Overnight, Ukraine shot down several missiles and drones.



Shot down:

2/3 Kh-59/69 cruise missiles

6/8 Shahed drones



2 Shahed drones fell independently due to EW and the remaining Kh-59/69 didn’t reach its target. pic.twitter.com/GQrznD2MvG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2024

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски поиска от италианския министър-председател Джорджа Мелони да посредничи пред САЩ във връзка с прехвърлянето на системите за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна. Зеленски се надява, че италианското председателство на Г-7 ще помогне да се повлияе на решението на Вашингтон.