07 май 2026, 5:40 часа 372 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України﻿
Пропагандист на Соловьов за убити от бомбите на Путин украинци: Майната им

"Майната им" - така един от екипа пропагандисти под ръководството на руския тв водещ Владимир Соловьов коментира смъртта на жители на украинския град Краматорск в Донецка област, който Путин иска да "освободи" наред с цяла Украйна. Припомняме, че Соловьов е под санкции от ЕС заради разпространение на дезинформация и лъжи за Украйна, в съзвучие с наративите на режима на руския диктатор Владимир Путин, след като именно Путин подпали пълномащабната война с Украйна.

Кремълският пропагандист Сергей Карнаухов, част от екипа на Соловьов, публикува в канала си в Телеграм снимка от Краматорск и написа за "успешното унищожаване на цели". Други публикувани изображения от града показват части от телата на жертви на руската атака, разпръснати по пътя. Шестима души бяха убити при въздушния удар.

В коментарите абонат на Карнаухов попита: "Какви цели, изобщо? Има мъртви хора на улицата. Какво става?". На което пропагандистът и водещ на "Соловьов на живо" отговори: "Майната им".

Ивайло Ачев Редактор
