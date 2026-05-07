Анголец, воювал за Путин в Украйна, се цели да става общински съветник в Белгород

07 май 2026, 5:20 часа
Мануел Нелсън Томас, родом от Ангола, е подал документи за участие в предварителните избори от името на партията на руския диктатор Владимир Путин "Единна Русия". Той планира да се кандидатира в едномандатен избирателен район № 10 на частичните избори за градския съвет на Белгород.

Личната карта на 38-годишния кандидат показва, че е пристигнал в Русия през 2010 г. и се е записал в Белгородския държавен университет. Отбелязва се също, че е участик в СВО (специалната военна операция - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на подпалилия я Владимир Путин). През април 2024 г. анголанецът е подписал договор с руската армия. В момента служи в медицинско поделение на окупираната територия на "ЛНР" (Луганска народна република - непризнато от международната общност сепаратистко формирование на територията на Украйна).

"Като част от служебните си задължения е изпратен в болница в град Сватово, където е предоставял хирургическа помощ на военнослужещи в продължение на почти две години", се посочва на уебсайта на „Единна Русия“.

Той живее в Белгородска област от 2015 г. Отглежда четири деца и е практикуващ православен християнин, добавят от партията на Путин. В личния си профил в Телеграм Томас казва: "Една жена трябва да бъде скромна, тиха, възпитана и красива", отбеляза руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Припомняме, че губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков излезе за 2 седмици в отпуск, по медицински причини. Областта е една от понеслите най-много щети от войната с Украйна.

Ивайло Ачев Редактор
