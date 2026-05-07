Радев отива при Йотова за мандата, кабинетът е готов

07 май 2026, 6:24 часа 833 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага, пише БНР. Още: Русия показа с ВИДЕО за какво ѝ е важен Румен Радев: Анализ на Илиян Василев

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

Три месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на "Дондуков" 2 като кандидат за премиер на "Прогресивна България" и с готов състав на правителство.

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 ч.", обяви президентът Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.

"Имам уверението на първата политическа сила, на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат, и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май", посочи Йотова.

Такива са и заявките на мнозинството. "С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство".

Радев като президент, но сега и като кандидат за премиер

За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 Парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от "Прогресивна България" не съобщават кои са хората в бъдещото правителство с мотива, че последната дума е на Румен Радев.

"Работим активно по структура и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост", заяви Радев.

Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 ч. днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.

Антон Иванов
