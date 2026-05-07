Полша ще пусне Фицо да лети до Русия, ако разблокира помощта за Украйна (ВИДЕО)

"Ако той разблокира помощта за Украйна, но отиде в Русия - може би можем да му простим". Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски по адрес на словашкия премиер Роберт Фицо. Изявлението на Сикорски беше пропито с явна ирония. Припомняме, че досега Фицо е единственият премиер или президент в Европа, не само в ЕС, който ще отиде в Москва на 9 май, за Деня на победата. Фицо обаче каза, че няма да гостува на очаквания скромен военен парад.
Още: Фицо потвърди: Ще съм в Москва на 9 май, но не на парада. Във Воронеж няма да има дори парад
Poland will allow Slovak Prime Minister Robert Fico to transit to Russia only if he unblocks aid for Ukraine, Polish Foreign Minister Radosław Sikorski said sarcastically. He added Warsaw could forgive the Russia trip if Kyiv’s support is released. #Poland pic.twitter.com/U6Sj9Eac0I— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2026
Заради визитата обаче словашкият премиер ще трябва да пътува по суша, тъй като Полша и прибалтийските държави твърдо отказват да предоставят на самолета му въздушен коридор до Москва.
Всъщност за момента Фицо дръпна ветото си срещу двугодишния заем от 90 млрд. евро за Украйна, след като заедно с вече експремиера на Унгария Виктор Орбан блокираше схемата, понеже по петролопровода "Дружба" не течеше руски петрол за Унгария и Словакия. А "потокът" беше спрян на 27 януари, когато Русия порази обект на "Дружба" в Лвовска област.
Още: Зеленски се срещна с Фицо: "Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС" (ВИДЕО)