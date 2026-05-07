Новата власт:

Полша ще пусне Фицо да лети до Русия, ако разблокира помощта за Украйна (ВИДЕО)

07 май 2026, 5:55 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша ще пусне Фицо да лети до Русия, ако разблокира помощта за Украйна (ВИДЕО)

"Ако той разблокира помощта за Украйна, но отиде в Русия - може би можем да му простим". Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски по адрес на словашкия премиер Роберт Фицо. Изявлението на Сикорски беше пропито с явна ирония. Припомняме, че досега Фицо е единственият премиер или президент в Европа, не само в ЕС, който ще отиде в Москва на 9 май, за Деня на победата. Фицо обаче каза, че няма да гостува на очаквания скромен военен парад.

Още: Фицо потвърди: Ще съм в Москва на 9 май, но не на парада. Във Воронеж няма да има дори парад

Заради визитата обаче словашкият премиер ще трябва да пътува по суша, тъй като Полша и прибалтийските държави твърдо отказват да предоставят на самолета му въздушен коридор до Москва.

Всъщност за момента Фицо дръпна ветото си срещу двугодишния заем от 90 млрд. евро за Украйна, след като заедно с вече експремиера на Унгария Виктор Орбан блокираше схемата, понеже по петролопровода "Дружба" не течеше руски петрол за Унгария и Словакия. А "потокът" беше спрян на 27 януари, когато Русия порази обект на "Дружба" в Лвовска област.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Зеленски се срещна с Фицо: "Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Полша Роберт Фицо Радослав Сикорски война Украйна помощ Украйна финансова помощ Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес