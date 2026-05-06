Зеленски: Путин струпва всичкото ПВО в Москва и оголва Русия - отварят ни се нови възможности за удари

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в телеграм канала си, че е възложил нови задачи на Главно разузнавателно управление на Украйна след като стана ясно с последните руски атаки, че Путин не се интересува от истинско прекратяване на огъня. Според информацията на украинското разузнаване руснаците изтеглят средствата за противовъздушна отбрана от регионите и ги струпват на няколко пръстена около Москва само за да усилят отбраната на столицата преди парада на 9 май.

По тази причина, след като е изслушал доклад на Олег Ивашченко, началникът на Главно разузнавателно управление, Зеленски му е дал конкретни инструкции как да действа.

"Виждаме, че през последните седмици пръстенът на противовъздушната отбрана около Москва беше допълнително разширен след мащабното преместване на системи за противовъздушна отбрана от руските региони. Това показва, че руското ръководство не се готви толкова за прекратяване на огъня, което многократно обяви, и е по-загрижено за парада си в Москва, отколкото за останалата част от Русия", пише Зеленски.

Той подчерта, че оголването на други региони от ПВО, които се преместват в Москва, отваря допълнителни възможности за украинците за удари на далечни разстояния във вътрешността на Русия.

