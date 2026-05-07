Полско издание: Путин може умишлено да провокира Украйна да удари Москва на 9 май

Владимир Путин обяви едностранно прекратяване на огъня, което ще влезе в сила от 8 срещу 9 май, но Москва игнорира предложението на Украйна за временно примирие в нощта на 5 срещу 6 май. Украйна и Европа са убедени, че целта е желанието на лидера на Кремъл безопасно да проведе военен парад. Възможно е обаче Путин умишлено да провокира Украйна да атакува Москва, пише полското издание Rzeczpospolita.

Медията смята, че Путин трябва поне да уреди временно прекратяване на огъня, ако иска Украйна да избегне намесата в парада му. Освен това, руската петролна промишленост и горивните депа, които наскоро понесоха значителни щети от украински дронове и ракети, трябва да бъдат възстановени. Изданието предполага, че Путин може би умишлено провокира Украйна да атакува Москва на 9 май, тъй като остарелите вече твърдения на фона на влошаващата се икономическа ситуация, ескалиращите репресии, цензурата и прекъсванията на интернет, вече не убеждават руснаците в необходимостта от война срещу Украйна.

Изданието смята, че Путин е могъл да използва украинските дронове, ударили по време на парада, като претекст, за да изпита лоялността на обкръжението си и да започне нова вълна от принудителна мобилизация. За Кремъл това би било и отличен претекст да обвини украинците за окончателния провал на замразените мирни преговори, а евентуално дори да изпробва например тактическо ядрено оръжие.

Изданието припомни също, че преди няколко дни Кремъл заплаши Украйна с масиран удар по центъра на Киев. „Едно е сигурно: след пет години голяма война, Путин разчита на ескалация, за да излезе от безизходицата. Той също така няма визия за Русия „без война“ – облекчаването на репресиите и цензурата би било рисковано за неговото управление“, се казва в изданието.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия оголва отдалечени региони, като масово премести средства за противовъздушна отбрана в Москва. Той отбеляза, че това отваря допълнителни възможности за използване на украински оръжия с голям обсег. Зеленски заяви, че е дал конкретни инструкции на Главното разузнавателно управление относно руската система за противовъздушна отбрана. Украинският президент подчерта, че руското ръководство не се готви за толкова широко обявеното прекратяване на огъня и е по-загрижено за парада си в Москва, отколкото за останалата част от Русия.

Предупреждение от Русия

Същевременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова дипломатическите мисии и международните организации в Киев незабавно да евакуират персонала и гражданите си, позовавайки се на риска от руски контраударни удари по центрове за вземане на решения. Предупреждението последва едностранното обявяване на Русия за примирие на 8-9 май и заплахите за удари, ако Украйна предприеме действия срещу честванствата по повод Деня на победата.

