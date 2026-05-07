"Хамас" призова САЩ да спрат израелските атаки срещу Газа

07 май 2026, 6:14 часа 617 прочитания 0 коментара
В сряда палестинската групировка Хамас обвини Израел в ескалация на атаките в Газа в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Тя призова Съединените щати и посредническите страни да се намесят, за да спрат офанзивата, съобщава Анадолската агенция. Още: САЩ осъдиха „подкрепящата „Хамас“ флотилия с помощ за Газа

В изявление Хамас заяви, че израелските удари по кварталите Дарадж и Зейтун в град Газа и района ал-Маваси западно от Хан Юнис, при които бяха убити и ранени десетки палестинци, представляват "по-нататъшно нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня, подписано в Шарм ел-Шейх, и продължение на продължаваща война.

"Правителството на терористичната (израелска) окупация продължава бруталните си престъпления срещу нашия народ в ивицата Газа под прикритието на споразумението за прекратяване на огъня, без да се сблъска с никакъв отговор, способен да възпре тези опасни нарушения на споразумението и международното хуманитарно право", заяви групата.

Хамас призова администрацията на САЩ и страните, гарантиращи споразумението от Шарм ел-Шейх, да "действат незабавно, за да ограничат фашистката окупация и да я принудят да спре агресията си срещу невинни цивилни в ивицата Газа".

Той също така призова Организацията на обединените нации и нейните институции да гарантират защита на палестинците и биха спрели "ционистката машина за убийства", насочена срещу цивилни.

По-рано в сряда петима палестинци, включително полицай, бяха убити, а няколко други бяха ранени при израелски удари, насочени срещу две групи цивилни и полицейско превозно средство в северната и южната част на Газа.

Жена също беше ранена от израелски огън близо до палатки, подслоняващи разселени палестинци в Бейт Лахия в северната част на Газа.

Споразумението за прекратяване на огъня в Шарм ел-Шейх беше подписано през октомври 2025 г. под египетско, американско, катарско и турско спонсорство и влезе в сила на 10 октомври.

Израел продължава да нарушава споразумението, което доведе до смъртта на 837 палестинци и раняванията на 2381 други, според Министерството на здравеопазването на Газа.

Прекратяването на огъня последва двегодишна израелска война, започнала на 8 октомври 2023 г., при която загинаха над 72 000 палестинци, бяха ранени над 172 000 други и беше опустошена около 90% от гражданската инфраструктура на Газа.

