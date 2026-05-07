Украинските дронове не спират да тормозят Москва: Зеленски и Захарова посочиха курса за 9 май (ВИДЕО)

Два дни преди дългоочаквания парад на победата в руската столица Москва, който ще се проведе без военна техника, в крайно ограничен формат и изглежда ще продължи максимум около 1 час, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че тази нощ са свалени 8 далекобойни дрона, летящи към руската столица. В официалния канал в Телеграм на Собянин обаче няма съобщения за щети, единствено се казва, че на местата, където паднали отломки от безпилотни летателни апарати, работели съответните служби.

Междувременно, губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в официалния си канал в Телеграм за 13 ранени след украинска атака с дронове. Две жилищни сгради, повече от 20 апартамента и 40 автомобила бяха повредени, добавя той и буквално кълне, че украинците били "нацисти", защото обстрелвали цивилни и жилищни сгради. Богомаз, логично предвид поста си, не казва какво прави Русия вече пета година в Украйна и колко хора изби само преди денонощие и половина в Днипро, Запорожие и Краматорск - ОЩЕ: Пропагандист на Соловьов за убити от бомбите на Путин украинци: Майната им

Високо напрежение

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение следното: "Русия отговори на нашето предложение за прекратяване на огъня само с нови удари и нови атаки. През целия ден, почти всеки час, идваха съобщения за удари от различни райони на Украйна: Донецка, Харковска и Днепропетровска област, Сумска област, Черниговска област, Запорожска и Херсонска област. Русия не е спирала нито една форма на военната си дейност. За съжаление не е. Украйна ще действа по същия начин. В зависимост от ситуацията за една нощ и утре ще определим и напълно оправданите си отговори.

Русия получи от нас ясно предложение оръжията да замлъкнат и знае как да се свърже с Украйна или нашите партньори, за да съгласува детайлите. Ако единственият човек в Москва, който не може да живее без война, се интересува само от един парад и нищо друго, това е друга история. Украйна е готова да работи за мир. Украйна се стреми да сложи край на тази война достойно. Русия се бори дотам, че дори основният ѝ парад сега зависи от нас. А това е ясен сигнал: Стига толкова".

А на този фон, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова всички чужди дипломатически представителства и такива "на международни организации" в Киев да се евакуират, ако Украйна атакува Москва на 9 май:

Russia's MFA spokeswoman Maria Zakharova urged diplomatic missions and international organizations in Kyiv to evacuate staff and citizens immediately, citing the risk of Russian retaliatory strikes on decision-making centers. The warning followed Russia’s unilateral May 8-9… pic.twitter.com/VnEyoSwgdM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2026

