По-леко наказание за бившия премиер на Южна Корея

Южнокорейски съд намали присъдата на бившия премиер на Южна Корея Хан Дък-су от 23 на 15 години затвор за действия, свързани с опита за въвеждане на военно положение в страната. Хан Дък-су се замеси в краткотрайното въвеждане на извънредно положение през декември 2024 г.

Припомняме, че бившия президент Юн Сук-йол беше признат за виновен в метеж и беше осъден на доживотен затвор. Съдът заяви, че обявяването на военно положение през декември 2024 г. е представлявало заговор за „парализиране“ на Националното събрание.

Юн внезапно обяви военно положение в телевизионно обръщение през декември 2024 г., заявявайки, че са необходими драстични мерки за изкореняване на „антидържавни сили“.

Юн отрича обвиненията срещу себе си, като твърди, че обявяването на военно положение е било символичен жест с цел да привлече общественото внимание към злоупотреби на опозиционната партия.