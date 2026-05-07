The Washington Post: Иран е попилял куп бази на САЩ в Близкия изток (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Иран е причинил много повече щети на американски военни обекти в Близкия изток, отколкото Вашингтон публично е признал досега. Това съобщи The Washington Post. Американската медия публикува и направи анализ на сателитни снимки, които показват какви поражения са нанесли иранските ракети и дронове по американски бази в арабските държави.

Според анализа, иранските въздушни удари са повредили или унищожили най-малко 228 съоръжения в американски бази в региона - включително казарми, хангари, радарни системи, противоракетни системи Patriot и THAAD, самолети, складове за гориво и комуникационни центрове. The Washington Post е анализирал повече от 100 сателитни изображения и заключва, че въздушните атаки на Иран са били много по-прецизни и мащабни, отколкото официално се признава от американците. Вестникът изрично подчертава, че е сравнил 109 снимки - такива, публикувани от ирански медии и такива от европейската сателитна програма "Коперник". Нито една снимка в иранска медия не е била манипулирана, гласи заключението на медията.

Iran caused far more damage to U.S. military sites in the Middle East than Washington has publicly admitted, The Washington Post reports.



Пораженията

Най-силно засегнатите американски военни обекти са в Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия, Йордания и ОАЕ. Сателитите показват 217 поразени структури и 11 единици военно оборудване. В някои случаи американският военен персонал е бил частично изтеглен предварително поради очаквани удари.

Една от най-сериозните ирански въздушни атаки е била насочена към щаба на Пети флот на САЩ в Бахрейн. Според източници щетите са били толкова тежки, че някои операции са били временно преместени във Флорида.

Общо 7 американски военнослужещи са загинали при тези ирански удари - 6 от тях умряха в Кувейт.

"Иранските атаки са прецизни. Няма случайни кратери, показващи пропуски", коментира Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания и пенсиониран полковник от морската пехота на САЩ. И друга оценка - иранците нарочно са се целели в казарми и места за настаняване на войници.

Според оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания, американските военни са използвали най-малко 190 ракети-прехващачи THAAD (система за борба с балистични ракети със среден обсег) и 1060 ракети-прехващачи Patriot между 28 февруари и 8 април, което представлява съответно 53% и 43% от предвоенните им запаси.

Източник: The Washington Post