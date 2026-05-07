Къде в Русия официално няма да има парад на победата за 9 май: Карта

07 май 2026, 5:30 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
В 15 руски региона вече официално са отменени парадите за Деня на победата на 9 май. Това съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Каналът изброява поименно кои области и региони в Руската федерация няма да проведат парад - поради "терористична заплаха" т.е. заплаха украински далекобойни дронове и ракети да ударят, като уточнява, че това е ситуацията към 6 май. Данните към 6 май 2026 г. се основават на изявления на регионалните власти и публикации в официални руски медии.

А областите са:

  • Белгородска област
  • Воронежска област
  • Курска област
  • Краснодарски край
  • Ленинградска област
  • Нижегородска област
  • Новгородска област
  • Псковска област
  • Рязанска област
  • Саратовска област
  • Ростовска област
  • Калужка област
  • Орловска област
  • Брянска област
  • Чувашия

За първи път от 2007 г. насам военна техника няма да се появи на Червения площад в Москва. В Санкт Петербург парадът за Деня на победата за 81-годишнината също ще се проведе без бронирани машини. Подобни ограничения, блокиране на интернет и отменени празнични фойерверки са въведени в редица други региони. Маршът на Безсмъртния полк ще се проведе онлайн в повечето руски региони.

Руските власти започнаха масово да ограничават честванията на Деня на победата през 2022 г., след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Преди това, в съвременната руска история, подобни ограничения са били налагани само по време на пандемията от коронавирус.

Ивайло Ачев
