Къде в Русия официално няма да има парад на победата за 9 май: Карта

В 15 руски региона вече официално са отменени парадите за Деня на победата на 9 май. Това съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Каналът изброява поименно кои области и региони в Руската федерация няма да проведат парад - поради "терористична заплаха" т.е. заплаха украински далекобойни дронове и ракети да ударят, като уточнява, че това е ситуацията към 6 май. Данните към 6 май 2026 г. се основават на изявления на регионалните власти и публикации в официални руски медии.

А областите са:

Белгородска област

Воронежска област

Курска област

Краснодарски край

Ленинградска област

Нижегородска област

Новгородска област

Псковска област

Рязанска област

Саратовска област

Ростовска област

Калужка област

Орловска област

Брянска област

Чувашия

Още: Зеленски: Путин струпва всичкото ПВО в Москва и оголва Русия - отварят ни се нови възможности за удари

За първи път от 2007 г. насам военна техника няма да се появи на Червения площад в Москва. В Санкт Петербург парадът за Деня на победата за 81-годишнината също ще се проведе без бронирани машини. Подобни ограничения, блокиране на интернет и отменени празнични фойерверки са въведени в редица други региони. Маршът на Безсмъртния полк ще се проведе онлайн в повечето руски региони.

Руските власти започнаха масово да ограничават честванията на Деня на победата през 2022 г., след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Преди това, в съвременната руска история, подобни ограничения са били налагани само по време на пандемията от коронавирус.

Още: Русия отговори на примирието на Зеленски с дронове и смърт, Путин в болезнен сблъсък с реалността (ОБЗОР - ВИДЕО)