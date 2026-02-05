Пропускат значително: Известен Z-канал за "Циркон", ракетите-гордост на Путин (СНИМКИ)

Значителни пропуски на тези ракети - такава оценка прави известният Z-канал "Военен наблюдател" (Военный Осведомитель), който публикува сателитни снимки, показващи последствията от последната към момента масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна от 3 февруари.

This is what a thermal power plant in one of Kyiv’s districts looks like now. It was designed exclusively to produce heat for residents, and after yesterday’s massive attack, repairs will take some time. pic.twitter.com/Lm3fhNTKzh — WarTranslated (@wartranslated) February 4, 2026

Коментарът за въпросните ракети се отнася до свръхзвуковите "Циркон" и крилатите Х-22/Х-32 - а "Циркон" е една от "гордостите" в руското оръжейно дело за руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Путин заплаши с най-новата си хиперзвукова ракета "Циркон"

Дали обаче действително става въпрос за щети от "Циркон" или от Х-22/Х-32 е важен въпрос - защото украинските ВВС съобщиха, че са свалили всички изстреляни "Циркон", но само 3 от 7 Х-22/Х-32. Каквато и да е истината - "Циркон" да са били свалени или някои да не са, фактът е, че дори известен руски военнопропаганден канал ги определя като недостатъчно надеждни - Още: ВИДЕО: Patriot сваля руска хиперзвукова ракета "Циркон". "Шахед" порази блок в Харков, а Украйна удари в окупираните земи

Всъщност "Военен наблюдател" прави оценка по сателитни снимки на нанесените щети на 3 февруари от руските ракети по украински енергийни обекти. Ето какво пише:

Подстанция 750 kV "Киев" в Макарив, Киевска област. Ударите са извършени с хиперзвукови ракети "Циркон" и ракети Х-22/Х-32. Виждат се поне три удара, заедно с множество кратери и следи от изгаряния около съоръжението, което показва значителни пропуски от тези ракети.

ТЕЦ-5 в Киев. Четири балистични ракети "Искандер-М" са ударили целта, което е довело до образуването на една голяма изгоряла зона, видима на изображенията. Централата е спряла работа.

ТЕЦ-4 в Киев. Тази електроцентрала е обстреляна от две ракети "Искандер-М", които са ударили почти точно същото място в червения кръг, показващ предишни щети. Останалите щети са от предишни удари.

Подстанция 750 kV "Виницка" в област Виница. Следи от удари на две крилати ракети Х-101 или "Искандер-К" се виждат на територията на подстанцията, както и един кратер в поле на около 400 метра от целта.

Змиевската топлоелектрическа централа в Слобожанско-Харковска област, заедно с подстанции и трансформатори 330 kV и 110 kV. Виждат се 5 следи от удари на ракети "Искандер-М", електроцентралата е спряла да работи.

Според наличните изображения, енергийните съоръжения на Украйна са претърпели значителни щети. Освен това, балистичните ракети "Искандер" показват значително по-добра точност от "Циркон" и ракетите Х-22/Х-32, завършва "Военен наблюдател".

