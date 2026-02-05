5 февруари в историята: Русия признава независимостта на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 февруари 1909 г.: Признаване на независимостта на България от Русия

На този ден Русия признава независимостта на България. На 22 септември 1908 г. страната ни е провъзгласена за независима с политически акт от правителството на Александър Малинов. С този пакт се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, която е наложена на страната ни през 1878 г. с подписването на Берлинския договор. Според последния, Северна България е провъзгласена за васално и трибутарно на султана Княжество България, а Източна Румелия се сдобива с административна автономия, но остава под властта на султана.

Според Берлинския договор, Княжеството трябва да участва в изплащането на държавните дългове на Турция. За Княжеството е в сила и режимът на капитулациите, който е наложен на Османската империя от Великите сили.

Въпреки формалния характер на васалната зависимост тя се оказва пречка за осъществяването на нормални икономически и политически отношения на България с останалите държави. През 1879 г. са изпратени български дипломати в съседните балкански страни с цел премахване на васалното положение. През 1889 г. са подписани самостоятелни търговски договори с редица държави.

През 1908 г. сред Младотурската революция се създават условия за цялостно отпадане на васалната зависимост на България. Австро-Унгария оказва подкрепа на правителството и на княза, като нейната цел е да анексира Босна и Херцеговина.

Но турското правителство отказва да покани на приема в Цариград българския дипломатически представител Иван Стефанов Гешов заедно с другите дипломати. Това става причината за решението на българското правителство да го отзове от Османската империя.

Но през това време започва стачка на турските служители в Източните железници. Правителството на Александър Малинов изпраща български служители на тяхно място. Но след като стачката приключва, българските власти задържат жп линията под свой контрол.

В създалата се ситуация на 22 септември 1908 г. е обявена независимостта на България в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново. Независимостта е провъзгласена със специален манифест, а княз Фердинанд е обявен за цар на България.

На 23 септември Австро-Унгария обявява анексирането на Босна и Херцеговина. Заради нарушаването на клаузите на Берлинския договор (подписан през 1878 г.), започва остра балканска криза в периода 1908–1909 г. По време на балканската криза повечето от Великите сили отказват да признаят независимостта на България. През този период се влошават българо-турските отношения.

Искането на Турция е да получи 125 млн. франка обезщетение от България, за да признае нейната независимост. Но с намесата на Русия е постигнато споразумение по тези въпроси - подписани са общо 3 протокола през 1909 г. - Руско-турски протокол, Българо-турски протокол и Руско-български протокол. Според тези протоколи Русия опрощава на Турция военните й задължения, останали към нея още от Руско-турската война. В замяна на това Турция се отказва от всякакви претенции към България. От своя страна България се задължава да изплати на Русия 82 млн. франка за срок от 75 години. След Русия, Турция признава независимостта на България, а след това тя е призната и от Великите сили.

