Лайфстайл:

В затвора за шега: В Русия вече не може дори да намекваш за войната иронично (ВИДЕО)

05 февруари 2026, 7:05 часа 422 прочитания 0 коментара
В затвора за шега: В Русия вече не може дори да намекваш за войната иронично (ВИДЕО)

Заради шега, за която руският съд счете, че е гавра с "ветеран от специалната военна операция" (СВО - гнусното име на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, което Кремъл налага), руски комик влиза в затвора за 5 години и 9 месеца. Отделно му е наложена глоба от 300 000 рубли - информацията за случилото се съобщиха руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, както и беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Русия измисли още наказания за чуждестранни агенти

Осъденият е руският стендъп комик Артемий Останин. Руската прокуратура твърди, че сценичната му шега е била подигравка на войник, загубил краката си във войната. Останин се защити, че е говорил за просяк на скутер в московското метро и че шегата няма нищо общо с войната в Украйна.

Само че освен въпросът с кого се шегувал Останин, прокуратурата в Русия добави и други шеги, включително за Исус Христос, което утежни наказанието.

Още: Пак съдят Пугачова в Русия - защото казва истината за Путин и войната* в Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Коментарът на NEXTA за случая: "Страна на тъжни клоуни".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
шега война Украйна дискредитация руска армия руски комик
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес