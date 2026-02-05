В затвора за шега: В Русия вече не може дори да намекваш за войната иронично (ВИДЕО)

Заради шега, за която руският съд счете, че е гавра с "ветеран от специалната военна операция" (СВО - гнусното име на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, което Кремъл налага), руски комик влиза в затвора за 5 години и 9 месеца. Отделно му е наложена глоба от 300 000 рубли - информацията за случилото се съобщиха руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, както и беларуската опозиционна медия NEXTA.
Осъденият е руският стендъп комик Артемий Останин. Руската прокуратура твърди, че сценичната му шега е била подигравка на войник, загубил краката си във войната. Останин се защити, че е говорил за просяк на скутер в московското метро и че шегата няма нищо общо с войната в Украйна.
Само че освен въпросът с кого се шегувал Останин, прокуратурата в Русия добави и други шеги, включително за Исус Христос, което утежни наказанието.
Коментарът на NEXTA за случая: "Страна на тъжни клоуни".
