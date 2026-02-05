Гол на Гунди не стига: Пеле наказва България в смъртоносна група, в която и Бразилия пада жертва

123 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

България има седем участия на световно първенство по футбол. Дебютът идва на Мондиал 1962 в Чили, когато страната ни записва равенство и две загуби, а на същия турнир Бразилия печели световната титла за втори пореден път. Четири години по-късно страната ни отново се класира на световни финали в Англия, и за лош късмет попада в една група с действащия световен шампион, но дори и той не успява да излезе от смъртоносната група...

Драматичен плейоф и два гола на Гунди класират България за Световното в Англия

България стига до класиране за Мондиал 1966 по особено драматичен начин, след като в световните квалификации завършва с равен актив точки с тима на Белгия. Тогавашният регламент гласи, че двата тима трябва да изиграят плейоф, който да определи кой измежду тях да продължи към Световното. На 29 декември 1965 година България постига една от най-паметните си победи - с два гола на Георги Аспарухов - Гунди Белгия е подчинена с 2:1!



Пеле и Гаринча наказват "лъвовете" на Мондиала

Така България се класира за Световното първенство в Англия, където попада в една група не само със световния шампион Бразилия, но и със силни нации като Португалия и Унгария. Още в първата среща "лъвовете" изпитват от класата на Бразилия - защитата, съставена от Борис Гаганелов, Иван Вуцов, Димитър Пенев и Александър Шаламанов, не успява да се противопостави на велики играчи като Пеле и Гаринча, които се разписват за крайния успех с 2:0 на "Гудисън Парк" в Ливърпул.

Еузебио и Португалия също ни побеждават

В следващия си мач "трикольорите" излизат срещу Португалия, но и там класата на съперника се оказва непреодолима - Вуцов си вкарва автогол, а Еузебио и Торес добавят по още едно попадение за 3:0. Така пред България остава един последен мач, в който да се опита да запише нещо. Съперник е Унгария, който се нуждае от победа, за да има шансове да продължи напред. За шок на "маджарите", Гунди открива резултата в 15-ата минута на митичния стадион "Олд Трафорд" в Манчестър.



Гунди вкарва почетен гол, но България отпада в групите. Световният шампион Бразилия - също

Попадението на легендата на Левски обаче се оказва недостатъчно, тъй като в следващите минути Унгария стига до пълен обрат и се налага с 3:1. Така Унгария завършва на второто място в групата с актив от четири точки - на два пункта от лидера Португалия, докато Бразилия остава на трето място с три точки и не успява да прескочи груповата фаза. Това е едва вторият случай, в който действащ шампион отпада още в групите на следващото издание - след Италия на Мондиал 1950.

Така участието на България на Световното в Англия завършва безславно, но и с един почетен гол на Гунди. "Лъвовете" обаче нямат особени шансове заради убийствената група, в която се намират. Самият факт, че и световните шампиони от Бразилия отпадат в груповата фаза, е красноречив. А впоследствие турнирът е белязан и от кучето Пикълс и "обира на века", с който Англия става световен шампион.

