Самодейност за убийството в хижа "Петрохан". Сарафов какъв е в случая - коментар на Роман Василев

Говорим за престъпление срещу държавата, след като ДАНС се занимава със случая и се казва, че го прави от 2 години. Не е нормално да коментираме обаче неща, които са още в началото. Това заяви бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев в коментар за тройното убийство в хижа "Петрохан". Той описа реакцията на отговорните органи като "художествен фолклор и самодейност".

Според Василев, най-лесно било да се извади постановлението, по което е почнала работа и да се види какво е свършено. Той е категоричен - трябваше да се направи само следното: да се каже кога е образувана преписка, на кой прокурор е пратена, какво е свършил той и толкова. В своята Facebook страница разследващият сайт Bird.bg твърди, че на 15.06.2024 година е получен втори сигнал до 4 институции, който е предупреждение за подаден 2 дни преди това друг сигнал за въпросните "рейнджъри". Разследващият сайт обаче не оповестява съдържанието на първия сигнал:

Какво получава обществото, след като не знаем докъде е стигнала преписката, попита Василев. Няма отговори дали убитите са добри момчета, помагащи на деца, или каналджии и наркотрафиканти или паравоенна организация, подчерта той пред bTV.

На въпрос обаче дали упреците съм към Борислав Сарафов, отговрът беше следният - към всички, които излизат в първите дни и коментират. На извършителите така им е ясно какво работи разследването, заяви Василев.

"Не може всеки да излиза и да говори по незавършило производство, за тежко криминално престъпление", категоричен беше бившият зам.-градски прокурор на София.

Ролята на Борислав Сарафов - какъв главен прокурор е?

Относно това дали Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор, Роман Василев в крайна сметка не даде веднага отговор какво е неговото мнение. Вместо това той "се разля" как парламентът трябвало да избере нов Висш съдебен съвет (ВСС - мандатът му изтече преди 4 години). В крайна сметка Василев каза, че ако е на мястото на Сарафов, би си подал оставката. Но бившият зам.-градски прокурор на София де факто защити и Сарафов - ако поискал да се намеси в работата на някой прокурор, прокурорът можело да му даде случая и да му каже сам да си го решава. Не стана ясно как би било възможно това и какво би значело за кариерното развитие на този хипотетично осмелил се да противоречи на обвинител номер едно в България прокурор.

