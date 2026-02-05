Оставката на Румен Радев:

Случаят "Петрохан" прилича на този на "Епщайн" от отвъд океана

Думите от заглавието са на народния представител от проруската партия "Възраждане" Димо Дренчев, изречени в студиото на БНТ. Интересна съпоставка направи Дренчев, като изтъкна, че случаят с тройното убийство край бившата хижа Петрохан му прилича на този случай с досиетата на сексуалния престъпник Джефри Епстийн в САЩ.

Религиозен култ с елементи на секта

Той сподели, че отпреди години е имал данни за религиозен култ с елемент на секта и сексуална педофилия в бившата хижа "Петрохан", но не бил напълно сигурен в тезата си и поради тази причина не е подал сигнал в прокуратурата и в МВР. Въпреки това, за да избяга от отговорност Димо Дренчев призова кмета на София Васил Терзиев да каже гостувал ли е в хижа "Петрохан", при положение, че е познавал тримата убити в резултат на тройното убийство. 

Същевременно продължава разследването по случая със тримата убити в бившата хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Според БНТ, именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно.

Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.

Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. От там изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.

