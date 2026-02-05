Скандалът набира скорост: Стармър под натиск да разкрие документи за връзки с Епстийн

Британските депутати одобриха публикуването на документи за назначаването на лорд Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, след като разгневени парламентаристи от Лейбъристката партия принудиха правителството да промени първоначалното си становище. Това става след разразилия се скандал около "досиетата Епстийн", от които става ясно, че лорд Манделсън, когато е бил министър в кабината на Гордън Браун, е предал на Джефри Епстийн поверителна правителствена информация.

Критики към премиера

На драматично заседание на Камарата на общините премиерът Киър Стармър първоначално заяви, че иска да публикува досиетата, които биха показали какво знае правителството за връзката на лорд Манделсън с опозорения финансист Джефри Епстийн, но настоя, че няма да публикува нищо, което би могло да навреди на националната сигурност или дипломатическите отношения.

След като висши депутати от Лейбъристката партия, включително бившият заместник-лидер на партията и бивш вицепремиер Анджела Рейнър призоваха министрите да променят курса си, те бяха принудени да се съгласят да включат междупартийна парламентарна комисия в процеса.

Стармър беше под натиск да разкрие документите, след като полицията започна наказателно разследване по твърдения, че лорд Манделсън е предал чувствителна правителствена информация на Епстийн, съобщи БНР.

Премиерът уволни лорд Манделсън като посланик миналата година, след като излязоха наяве нови разкрития за приятелството му с Епстийн. Имейли показват, че лорд Манделсън е изпращал съобщения до Епстййн в негова подкрепа, докато е бил изправен пред затвор през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Въпреки че говорител на Даунинг стрийт заяви, че лорд Манделсън е "лъгал министър-председателя, скрил е информация, която по-късно е излязла наяве, и е представил Джефри Епстийн като някой, когото едва е познавал", критиките към Стармър са опустошителни. Депутати от неговата партия дори смятат ,че дните му като премиер са преброени заради потулването на истината.